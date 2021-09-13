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Перезагрузить отношения: Байден встретится с Джонсоном на Конференции ООН

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках четырёхдневного визита в США встретится с президентом Джо Байденом. Как сообщает издание The Times, встреча двух лидеров состоится в период сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, первый день которой намечен на 14 сентября.

Перезагрузить отношения: Байден встретится с Джонсоном на Конференции ООН

Основной целью визита Джонсона источники, приближенные к правительству Великобритании, называют намерение перезагрузить американо-британские отношения. По словам источника, связано это с их недавним осложнением в связи с решением Байдена о выводе войск из Афганистана.

  • Ещё одной целью встречи политиков является подготовка к Конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти в Глазго с 1 по 12 ноября. Правительство Великобритании высказало опасение, что суммы, направленной США в международный фонд по борьбе с изменением климата в размере $100 млрд, может не хватить на снижение выбросов углерода в атмосферу.

Наряду с Борисом Джонсоном в США направляются министр иностранных дел и международного развития Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател и министр финансов Риши Сунак.

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Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Любовь Степушова
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