Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках четырёхдневного визита в США встретится с президентом Джо Байденом. Как сообщает издание The Times, встреча двух лидеров состоится в период сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, первый день которой намечен на 14 сентября.
Основной целью визита Джонсона источники, приближенные к правительству Великобритании, называют намерение перезагрузить американо-британские отношения. По словам источника, связано это с их недавним осложнением в связи с решением Байдена о выводе войск из Афганистана.
Наряду с Борисом Джонсоном в США направляются министр иностранных дел и международного развития Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател и министр финансов Риши Сунак.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.