"Не надо ждать": Мишустин попросил начать работу по поручениям Путина

Задачи, указанные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нужно реализовать в режиме "прямо сейчас", с сегодняшнего дня. Не стоит ждать "формального выхода поручений", уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин в ходе заседания правительства подчеркнул: задачи, озвученные президентом, должны стать ориентиром. Кабмин и региональные власти должны сделать всё для того, что эти задачи успешно выполнить. Ведь они важны для всех граждан России: например, были перечислены вопросы, связанные с диспансеризацией и рынком труда.

"Выполнение положений послания — это безусловный ориентир работы правительства. Не надо ждать формального выхода поручений, президент все задачи в послании уже обозначил, начинать эту работу необходимо уже сегодня, прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу", — уточнил Мишустин.

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