Самое социальное послание: что Путин пообещал нации

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию. И, забегая вперёд, стоит сказать: это было самое социальное послание президента за всю историю.

Пандемия коронавируса

Глава государства начал своё обращение с актуальных проблем пандемии коронавируса и того, как страна преодолевала трудности, связанные с этой ситуацией.

Путин отметил, "многие мировые лидеры говорили мне: "Мы имеем дело с абсолютной неопределённостью". И это действительно так".

Далее глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в борьбе с пандемией, и перешёл к актуальным российским проблемам. Первое, на что обратил внимание президент, — это демография.

Путин отметил: "Ситуация в этой сфере сейчас чрезвычайная. Сбережение народа — наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все обновлённые положения Конституции.

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост населения. Чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Пока же статистика, и в силу пандемии, даёт нерадостные цифры".

Туризм

Далее речь зашла о туризме. Здесь Путин отметил, что 20% затрат на туризм по России возвращаются гражданину. И заявил о необходимости продления данной программы. Кроме того, президент отметил, что необходимо сделать детский и студенческий туризм инфраструктурно и финансово доступнее.

Говоря о государственных программах в сфере медицины, глава государства заявил, что 5000 новых машин "скорой" будут направлены в российские регионы. В первую очередь в малые и удалённые от центра населённые пункты.

Социальная помощь

Также глава государства отметил, что необходимо модернизировать медицину и активно внедрять в неё цифровые технологии.

При этом президент в очередной раз отметил необходимость дебюрократизации социальной, да и остальных сфер жизни общества.

Президент заявил, что необходимо добиться того, чтобы все социальные услуги граждане могли получить "в режиме одного окна, дистанционно, в режиме 24/7".

Далее в послании речь зашла о рыночном регулировании и стабилизации экономики страны и обеспечения реальных доходов населения. В том числе и через прямую поддержку семей с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Выплаты на двух детей есть. В 78 регионах — на трёх детей. К 1 июля президент поручил подготовить целостную систему поддержки малообеспеченных семей.

Отдельно президент коснулся поддержки детей, полных и неполных семей.

С 1 июля текущего года таким семьям с детьми от 8 до 16 лет будет выплачиваться 5650 рублей в месяц.

Для женщин, которые находятся в трудной материальной ситуации и вставших на учёт в женской консультации, — 6350 рублей в месяц.

Больничный по уходу за ребёнком для молодых женщин в трудной ситуации, с детьми до семи лет, будет оплачиваться в размере 100% от заработка.

Помимо этого, уже в этом году будет произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на всех школьников.

И далее эта мера станет постоянной для всех первоклассников. Первая выплата состоится в середине августа этого года.

Также Путин анонсировал строительство не менее 1300 новых школ для миллиона детей. Помимо этого, будет закуплено 16 000 школьных автобусов.

А также Путин анонсировал надбавки педагогам среднего профессионального образования, доплаты для кураторов учебных групп техникумов и колледжей. По словам президента, государство направит 10 миллиардов на ремонт и оснащение педагогических вузов.

Посетовал президент и на качество образования, а также патриотического и исторического воспитания молодежи. И на качество учебников по истории.

В этой связи государство направит 24 миллиарда рублей на обновление музеев и ДК в провинции. На цифровой платформе будет перезапущена работа общества "Знание".

Еще 45 000 бюджетных мест будет создано в вузах РФ — при этом от 60% их будет "распределено" для жителей регионов.

Развитие науки

В целом, на развитие науки в России до 2024 года будет потрачено более триллиона рублей.

Президент отметил, что проекты государственного значения для России сейчас — это санитарная и биологическая безопасность. Особенно в сфере суверенитета производства лекарств и медицинского оборудования. И этот суверенитет производства должен быть обеспечен до 2030 года.

Всё это должно быть сделано, поскольку "главная цель — повышение качества жизни людей".

Региональное развитие

Далее в послании речь зашла о региональной экономике и политике. Президент заявил, что государство будет поддерживать тех, кто в регионе будет запускать "проекты созидания".

Также глава государства дал поручение правительству до 1 июня подготовить комплекс мер по обеспечению устойчивости регионального и муниципального развития.

Предлагается "весь объём коммерческого долга субъекта федерации, который превышает 25% дохода субъекта, заменить бюджетным долгом с погашением до 2029 года".

Бюджетные долги, по словам президента, также необходимо реструктуризировать. Те кредиты, которые в прошлом году брались регионами на меры противодействия эпидемии, будут пролонгированы до 2029 года.

Также в России появились "инфраструктурные бюджетные кредиты с 3% годовых и сроком погашения 15 лет". На эту программу государство выделило 500 миллиардов рублей.

Внешнеполитическая повестка

Затем президент перешёл к внешнеполитической повестке. Путин отметил верховенство международного права, однако выразил сожаление по поводу того, что "в мире все привыкли к практике незаконных санкций в экономике. Практика эта перерождается в нечто более опасное".

В попытки государственных переворотов и покушений на действующих глав государств. В пример Путин привёл недавнюю попытку переворота в Белоруссии и государственный переворот на Украине в 2014 году.

При этом, говоря о России, Путин подчеркнул необходимость разработки мер глобальной цифровой безопасности, отметив, что "западные коллеги уходят даже от обсуждения этого вопроса".

При этом президент подчеркнул, что "недружественные акции в адрес России также не прекращаются. "Цеплять" Россию — новый вид спорта".

Армия России

В этой связи президент заявил о необходимости развития и укрепления военного образования в стране. А также отметил, что "к 2024 году в российских вооружённых силах будет 76% новых вооружений".

Что касается "ядерной триады", то здесь обновится уже в этом году 88% вооружений.

На боевом дежурстве уже сейчас новейшие гиперзвуковые комплексы "Авангард", лазерные комплексы "Пересвет". "Сармат" выйдут на боевое дежурство к концу 2022 года. Увеличивается количество "Кинжалов" и ракет "Калибр". В ближайшее время на боевое дежурство выйдут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Разрабатываются новые комплексы "Буревестник" и "Посейдон".

При этом Путин ещё раз подчеркнул, что необходимо обсуждать вопросы глобальной безопасности на международном уровне.

Завершил своё послание президент, вновь вернувшись к проблеме эпидемии. Он отметил, что у страны есть потенциал для эффективной борьбы с ней. Но подчеркнул, что нельзя останавливаться в реализации этого потенциала на практике, призвав всех работать на развитие страны в целом.

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