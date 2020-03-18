Путин: дата голосования по поправкам в Конституцию может измениться

Голосование по поправкам в Конституцию будет проводиться, как это было назначено, 22 апреля, если не помешает эпидемиологическая ситуация в стране.

Так заявил Владимир Путин во время рабочей встречи с Эллой Памфиловой, главой ЦИК.

По словам президента, подписанный им указ, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля (опубликован на официальном сайте Кремля — прим. ред),

"не будет ограничен датой, поскольку нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь" граждан".

Глава Центризбиркома заверила главу государства, что в ЦИК

"ни на минуту не расслабляются и готовы к любому развитию событий".

Песков: голосование может быть перенесено

После завершения встречи Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщил СМИ, что если ситуация с коронавирусом в стране будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то дата голосования по поправкам "может быть изменена".

На утро 18 марта в России, согласно данным правительственного портала стопкоронавирус. рф зарегистрировано 114 случаев заражения COVD-2019.

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