ВОЗ: статистика пандемии коронавируса за сутки

Всемирная организации здравоохранения сегодня сообщает, что за минувшие сутки коронавирус проник еще в 8 стран мира.

Теперь случаи заражений фиксируются в 159 государствах.

При том, что пандемия расширяется "вширь", продолжает почти в геометрической прогрессии расти и число заразившихся.

Как следует из опубликованного ВОЗ документа, за 17 марта в мире

было выявлено 11 526 новых случаев инфицирования COVID-2019.

Таким образом,

по состоянию на 00:00 часов 18 марта 2020 года

в 159 странах коронавирусом заражены 179 112 человек.

Согласно сведениям, предоставленным ВОЗ,

за сутки от коронавируса скончались 475 человек,

всего с момента появления коронавируса мире от него умерли 7426 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на правительственном портале стопкоронавирус. рф