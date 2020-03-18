Всемирная организации здравоохранения сегодня сообщает, что за минувшие сутки коронавирус проник еще в 8 стран мира.
Теперь случаи заражений фиксируются в 159 государствах.
При том, что пандемия расширяется "вширь", продолжает почти в геометрической прогрессии расти и число заразившихся.
Как следует из опубликованного ВОЗ документа, за 17 марта в мире
Таким образом,
Согласно сведениям, предоставленным ВОЗ,
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на правительственном портале стопкоронавирус. рф
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.