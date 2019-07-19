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Источник Правда.Ру

Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"

Политика print

"Правда.Ру" продолжает обсуждение возможных вариантов развития ситуации в России в ближайшие годы. Тема была поднята в статье "Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?"

Своей точкой зрения на этот счет с нашим изданием поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, нужно оставить в прошлом все ошибки и делать государство в таком виде, в каком оно было наиболее успешным. Прежде всего, нужно вернуть исключительно территориально-административное деление на регионы — никаких республик, только губернии, названные по географическому, а не национальному принципу, заявил политик.

Кроме того, добавил он, надо исключить в Конституции выход каких-либо территорий из состава России, необходимо стремиться к тому, чтобы постепенно, мирно, путем референдумов вернуть в состав РФ все территории бывшего СССР, щедро раздаренные большевиками.

"Пора отказаться от ошибочной модели внешней политики, навязанной коммунистами. Я говорю о т. н. "дружбе народов", когда Россия в расчете на политическую лояльность "кормит" скидками и списывает гигантские долги другим государствам. Нужно делать наоборот — все деньги вкладывать только в Россию, чтобы уровень жизни и образ жизни у нас был таким, что все соседи завидовали и сами к нам тянулись. Никого тогда не придется подкупать", — сказал политик.

Стране нужна настоящая, а не бутафорская демократия, подчеркнул он, несколько больших партий, которые будут регулярно сменять друг друга у власти. Президент, по мнению Жириновского, должен оставаться у власти не более одного срока.

Важно сделать и некоторые символические вещи, добавил он. Например, вернуть гимн "Боже, Царя храни!" и придать понятное значение нашему флагу-триколору.

"Пусть белый цвет символизирует Царскую Россию. Красный цвет — Советскую Россию. А синий — современную Российскую Федерацию. Это три эпохи в одном флаге — отличный символ исторического единства страны. Это описание можно даже внести в Конституцию", — заявил лидер ЛДПР.

По его мнению, будущее человечества за парламентскими республиками, когда президент избирается парламентом и осуществляет только представительские функции, а все остальное решает коалиционное большинство парламента, в том числе, формирует правительство, и премьер-министр отвечает перед депутатами.

К такой модели, констатировал политик, перешло большинство развитых стран мира, "только у нас и в США по-другому, да и то в США мы все видим какое огромное влияние имеет Конгресс и Сенат".

"Трамп с его огромными полномочиями ничего не может сделать. Так заложена формула демократии в Америке, что если палата представителей не перекроет, то Сенат, если они не смогут — суд остановит. У нас никто не может остановить президента", — подчеркнул он.

По словам Жириновского, через 10 лет цифровизация дойдет до такой степени, что депутаты будут не нужны: Минюст будет вносить законопроект, а граждане прямо из дома голосовать, "за" они или "против".

"Люди будут ощущать последствия своих решений. Вот, например, мы уже 20 лет не можем принять нормальный закон о животных, и каждый день бродячие собаки кого-то убивают. Пусть люди сами проголосуют за то, чтобы эти стаи отстреливать, и жить станет безопаснее. Или не проголосуют и продолжат страдать. Прямая демократия лучше, чище. Это как цифровое телевидение и старое аналоговое", — резюмировал политик.

Источник фото: сайт ЛДПР

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Темы лдпр госдума политическая система владимир жириновский
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