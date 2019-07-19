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Источник Правда.Ру

Вассерман: вера в "либерализм" приводит к катастрофе

Политика print

"Правда.Ру" продолжает обсуждение возможных вариантов развития ситуации в России в ближайшие годы. Тема была поднята в статье "Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?"

Своей точкой зрения на этот счет с нашим изданием поделился политический консультант Анатолий Вассерман.

По его мнению, незадолго до 2030 года в мире накопится вычислительная мощность, достаточная для управления всем мировым производством как единым целым. Но поскольку долго работать по единому плану могут только производства, находящиеся в единой собственности, это означает, что для повышения производительности хозяйства надо будет перейти к социализму в его классическом смысле.

Причем, добавил эксперт, это касается всего мирового производства, следовательно, кардинально изменится весь мир. Правда, отметил он, чтобы грамотно распорядиться открывающимися возможностями, потребуется серьезная предварительная подготовка. Исследования могут занять 5-6 лет и обойдутся примерно в 15-20 миллионов долларов.

"Я очень надеюсь, что государство раскачается и проведет эти исследования, потому что, если мы подойдем к критическому моменту, не зная, как распорядиться открывающимися возможностями, то переход к новой системе хозяйствования пройдет стихийно и значит, скорее всего, будет сопровождаться примерно такими же потрясениями, которыми сопровождался первый такой переход век назад. Чего лично мне бы не хотелось", — сказал Вассерман.

Он выразил надежду на то, что еще задолго до такой общей для всех возможности в Российской Федерации добьются отказа экономического блока правительства от теорий, построенных на том, что сейчас называют либерализмом, а именно на вере в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество.

Исторически либерализм зародился как поиск форм и направлений проявления свободы личности, совместимых с устойчивостью общества, констатировал политический консультант, а это качественно иное направление.

По его словам, несостоятельность веры в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество давно выявлена экспериментами и подтверждена теоретически.

"Есть и мои собственные исследования на эту тему, объясняющие, почему эта вера гарантированно приводит к результатам, несовместимым с жизнью. Но, к сожалению, так уж по историческим причинам сложилось, что экономический блок правительства Российской Федерации верует в эту теорию совершенно безоговорочно и бездумно, что и приводит ко множеству катастрофических последствий", — указал эксперт.

В качестве примера он привел такую ситуацию: если президент дает указание вполне оправданное и осмысленное, но противоречащее этой вере, ее адепты в экономическом блоке правительства совершенно искренне и совершенно добросовестно говорят, что эти задачи в принципе невозможно выполнить, а главное, совершенно не нужно выполнять.

"На основе и последних высказываний президента вроде упомянутого им кризиса современного либерализма, и на основе того, что президенту на "пинковой тяге" удается продвигать национальные проекты, действительно абсолютно несовместимые с этой верой, из всего этого у меня возникает надежда, что еще задолго до ухода нынешнего президента с нынешнего поста большую часть экономического блока правительства удастся так или иначе избавить от этого далекого заблуждения, что, помимо прочего, резко ускорить развитие нашего отечественного хозяйства на большинстве значимых направлений. Хотя, конечно, и не на всех. Мы все-таки за время следования этой вере довольно многие полезные навыки утратили, и их придется восстанавливать еще долго", — заявил Анатолий Вассерман.

Вместе с тем он выразил надежду, что "развитие экономики России в целом и Российской Федерации, в частности, заметно ускорится" еще задолго до 2030 года. Кроме того, он надеется, что фраза конституции о том, что термины Россия и Российская Федерация равнозначны, станет ближе к реальности в том смысле, что Российская Федерация — лишь одна из множества частей России, хотя и крупнейшая, "поэтому ставить между этими понятиями знак равенства — это выдача желаемого за действительное".

На пути к воссоединению России, подчеркнул политический консультант, препятствий еще довольно много, но самое заметное из них — это Украина, где громадное большинство граждан — русские и где власть, чтобы остаться хотя бы формально независимой от остальной России, постоянно провоцирует какие-нибудь конфликты.

"Но я полагаю, что в культурном отношении большая часть граждан былого Союза — это, в общем-то, такие же русские. И поэтому надо стремиться не только к нормализации Украины, что, в частности, означает признание польского лозунга "Украина — не Россия" преступной фальшивкой, но надо думать и о других частях России", — сказал он.

Правда, у Белоруссии сейчас есть основательные, по мнению Вассермана, экономические причины сохранять нынешний уровень самостоятельности от Российской Федерации. Там удалось создать систему управления не просто работоспособную, а в некоторых отношениях более эффективную, чем в РФ, но работоспособна она только пока Белоруссия считается формально независимой, отметил он.

"А вот снова договориться с Европой о возвращении Прибалтики, думаю, есть смысл. Но напомню, что значительная часть того, что сейчас называется прибалтийскими республиками, в раннем Средневековье входила в состав владений тогдашней России. Потом при очередном упадке сил России у нас эти земли отвоевали. Потом их пришлось довольно долго возвращать. В частности, за нынешние Латвию и Эстонию Россия в 1721 году заплатила Швеции два миллиона "иоахимсталеров" — это была ходовая тогда по всей Европе валюта. Это несколько тысяч тонн серебра. Кстати, ни литовцы, ни эстонцы пока нам эти деньги не спешат возвращать, и надо бы им каждый раз, когда они говорят о советской оккупации, напоминать в ответ об этих деньгах", — заявил эксперт.

Он добавил, что прибалтийские республики вошли в Европейский Союз фактически в качестве поставщиков дешевой рабочей силы и больше нигде там не используются да еще и проводят внутри него американскую политику, а Россия может найти для них более разумное применение, к тому же русского населения там достаточно много.

Анатолий Вассерман отметил, что можно даже не требовать компенсации за то, что создано в советские и имперские времена, а в постсоветское время частью распродано. Там есть значительное количество образованных и работоспособных людей, поэтому это возвращение даже с учетом необходимости восстановления значительной части прибалтийского производства довольно быстро окупится.

"И учитывая нынешний кризис европейской цивилизации и отпочковавшейся от нее англосаксонской, думаю, что мы сможем договориться на взаимоприемлемых условиях, потому что в кризис у них хватает других забот. И возиться еще и с Прибалтикой им просто не с руки", — заявил он.

"Вот это те направления деятельности, что мне в данный момент представляются самыми эффективными. Хотя, конечно, я совершенно уверен, что найдутся по ходу дальнейшего развития еще какие-то направления деятельности, которых я сейчас просто не предвижу", — заключил эксперт.

Источник фото: Википедия

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Темы анатолий вассерман политическая система экономический прогноз
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