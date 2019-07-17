Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения

"Правда.Ру" продолжает обсуждение возможных вариантов развития ситуации в России в ближайшие годы. Тема была поднята накануне в статье "Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?"

Своей точкой зрения на этот счет с нашим изданием поделился политолог Валерий Соловей.

По его словам, в ближайшие два-три года в России произойдут столь кардинальные изменения, что они изменят всю траекторию ее развития.

"Поэтому заниматься экстраполяцией, то есть продолжением нынешних тенденций в будущее, не имеет никакого смысла. В стране кардинальным образом изменятся и политическая, и экономическая модели. И уже в зависимости от того, какая модель здесь устаканится, сформируется, и нужно будет делать прогнозы. Сейчас дальше чем до 2023 года я считаю невозможным (прогнозировать)", — сказал эксперт.

Он пояснил, что всегда существует два варианта изменений: первый — эволюционно-реформистский, второй вариант — изменения "снизу", революционный. Поскольку сама власть в России не изъявляет желания меняться, то, скорее всего, она начнет меняться вынужденно вследствие очень сильного массового давления.

Наиболее вероятным путем Валерию Соловью видится революционный, то есть власть пойдет на реформы только тогда, когда столкнется с угрозой революции вплотную. Однако он не уверен, что она сможет эти реформы осуществить.

Говоря о настроениях, царящих в настоящее время в обществе, эксперт подчеркнул, что он видит не апатию, а наоборот — подъем, лихорадочную активность, крайнее недовольство, рост протестов, желание перемен, готовность жертвовать ради них. Причем, добавил он, чтобы осуществились перемены не надо, чтобы их хотело 95% населения страны.

"Достаточно 1-2% желающих перемен и слабости власти, то есть власти, находящейся в кризисе, а наша власть входит в кризис", — заявил политолог.

В заключение он отметил, что в последний момент предпринимать что-либо власти будет уже поздно, действовать надо сейчас — допустить, как минимум, на выборы оппозицию. "Но поскольку власть упорствует в своем заблуждении, то отдача ее может замучить", — сказал Валерий Соловей.

Источник фото: Википедия

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