В регионы возвращаются политические репрессии

В некоторых регионах России нынешние выборы приобретают совсем уж причудливый характер. Так, большой скандал намечается в рамках региональной кампании в Карачаево-Черкессии, где избирком планомерно «зачищает» кандидатов от КПРФ.

Здесь стоит вернуться в прошлое и вспомнить, что в КЧР - это далеко не первые скандальные выборы. В 2018 году там выбирали главу республики, которым стал Рашид Темрезов. И стал, как указывают многие, благодаря многочисленным нарушениям, а то и откровенным подтасовкам. Так, в прошлом году, глава ЦИК РФ, Элла Памфилова на специальном заседании публично обвинила главу Избиркома КЧР Ларису Абазалиеву в переписывании итоговых протоколов голосования в республике. Здесь, кстати, стоит уточнить, что Лариса Абазалиева приходится Рашиду Темрезову родной тётей.

Тогда, в 2018 году, избирательные комиссии республики подверглись обширному переформатировании. Однако, глава республиканского ЦИК, вол многом, благодаря усилиям племянника и его личным встречам с представителями ЦИК, усидела на месте.

И вот в 2019 году история, кажется, повторяется. Дело в том, что РО КПРФ в республике отказалось согласовывать списки своих кандидатов с администрацией. И списки стали снимать по решению Избиркома КЧР, при этом, практически без объяснения причин.

При этом, как говорят источники в ЦИК РФ, Абазалиева свои действия согласовывает с руководством Центризбиркома. И, в частности, с «куратором» по КЧР, Евгением Шевченко. А здесь стоит напомнить, что Шевченко - это член партии «Патриоты России», и именно эта партия стала судиться в республике с КПРФ. Что и привело в итоге, к снятию списка.

Кстати, согласно тема же источникам, судебный иск «Патриотов» против коммунистов помогали готовить юристы, привлеченные избиркомом КЧР, а также юристы собственно Центризбиркома. Больше того, есть подозрение, что эта же группа юристов писала и решение суда по данному делу со снятием списка КПРФ с региональных выборов.

Аналогичная ситуация происходит на муниципальном уровне, где КПРФ уже получила отказ в регистрации в двух районах республики, а еще в 7-и, если ситуация не поменяется, отказ в регистрации КПРФ - дело времени.

Дополнительного драматизма всей ситуации придают слухи о том, что Абазалиева и Темрезов, мало того, что находятся в близком родстве, так еще и весьма дружны с кланом Арашуковых. Тех самых, из которых оказался сенатор от КЧР, взятый под стражу прямо на заседании Совета Федерации.

И в общем, если эти слухи верны, то фактически, можно говорить, что в республике действует этакая «политическая преступная группировка», которая игнорирует законодательства и РФ, и самой Республики, если это помогает остаться у власти в регионе.

А вообще, вот именно такое снятие целыми списками, и блокирование возможности выдвигаться на выборах целым партиям и их региональным отделениям и называется политическими репрессиями.

При этом, печально, что эти репрессии в отдельно взятом субъекте РФ ассоциируются не только с местными властями и местным Избиркомом, но и с ЦИК РФ, который должен являть пример добросовестной работы, прозрачности и объективности.

Пока же мы видим совсем иную картину, когда в отдельном регионе, в рамках «кулуарных решений» берут и лишают пассивного избирательного права целую партию. А заодно и активного избирательного права электорат этой партии. Которого, кстати, в республике немало.

Если же экстраполировать данный инцидент на всю страну, то может получиться весьма печальная практика. Сегодня такие репрессивные механизмы работают в КЧР, при том, что это не первый случай наплевательского отношения к избирательному законодательству в республике, а завтра многие другие представители врасти в самых разных регионах решат, что раз можно Карачаево-Черкессии, то можно и им.

Во что тогда превратится избирательная система России - вопрос, думается, риторический. Примечательно, кстати, что по поводу событий на выборах в республике молчат многочисленные «профессиональные правозащитники». Видимо потому, что коммунистическую идеологию считают «совсем уж неправильной».

Но здесь стоит напомнить, что убеждения коммунистов могут быть совсем не близки, но в демократической России КПРФ имеет право на свою идеологию, и имеет право выдвигать на выборы своих кандидатов.

А вот недопуск КПРФ к кампании такими методами, как в КЧР - это и есть признак самодурства, репрессий и самого настоящего политического тоталитаризма.