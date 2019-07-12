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Автор Вадим Горшенин

России предложат конституционный переворот?

Политика print

Сюжет с изменениями в Конституции становится важным в рамках Трансферта власти, пишет в одном из последних своих постов самый популярный в русском Телеграме проект «Незыгарь».

Как говорят, - продолжает он, - разработка схем конституционных изменений сейчас идет сразу в нескольких центрах - Госдума, Конституционный суд и ГПУ.

Основным публичным лоббистом (и видимо лоббистом одного из сценариев трансфера) является спикер Думы Вячеслав Володин, который ввел даже удачное определение - "живая Конституция".

 Инициативы Володина прочитываются как модернизация политической и управленческой системы.

 "Конституционная реформа - сегодня видится как самый оптимальный и простой по технологии вариант для проведения Трансфера.

Опыт передачи институтов власти уже имеется. Володин был непосредственно включен в процесс и знает его нюансы. И с учетом этого сегодня проще  закрепить трансфер в Конституции.

Сама реформа может быть расширительной - с сильными изменениями, вводом новых институтов власти (как Госсовет или Совет федерации). Но может носить и фрагментарную модернизацию системы через уточнение и редакцию статей Конституции",- говорит эксперт «Незыгаря».

Другой эксперт телеграм-канала обращает внимание, что "на повестке дня - усиление парламентаризма.  Думе могут вернуть права по согласованию назначения премьера и министров; регулирования законодательного процесса.

 Фактически речь идет о сильном правительстве и парламенте. Последний в данном случае выступает не как противовес правительству, а как сдержка для уже нового  президента".

 Обсуждение форм Трансферта совпало с многочисленными слухами, что Вайно и Кириенко получили задание к новым парламентским выборам создать новую партию прорыва и реформировать всю партийную систему.

Президент Путин вполне мог бы стать лидером обновленной политической структуры как широкой общенациональной коалиции, а следовательно - национальным лидером.

 Усиленное конституционными правками правительство с национальным лидером во главе - это серьезный ресурс.

Это правительство может находиться у власти много лет. 

Любой иной Президент в этой системе будет слабым.  А в условиях сильного парламента  новому президенту фактически ограничат самостоятельный функционал в кадровых решениях».

Председатель совета директоров интернет-холдинга «Правда.Ру» Вадим Горшенин дал оперативный комментарий по поводу этой информации.

«Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны, - пишет Вадим Горшенин.

Напомню, одним из двух главных (неофициальных) обвинений Ходорковского было перекраивание конституционной системы власти в России, связанного с усилением парламента и сильной фигуры премьера и одновременным ослаблением президентской власти. Почти двадцать лет назад эти идеи были расценены как покушение на Конституцию. Вторым обвинением была попытка продажи объединенной нефтяной компании в штаты. Но судили за скважинную жидкость.

Но не о Ходорковском стоит говорить, а именно - о предполагаемых изменениях в Конституцию. По всей видимости, будет предложена советско-германская модель.

От советской Вячеслав Володин непременно предложит взять выборы по мажоритарному принципу с отказом или сильным ограничением партийного участия. И это не конъюнктура, это его давнее убеждение, которое спикер вынес еще с самых первых лет нового российского парламентаризма. По крайней мере, депутатские группы "Новая региональная политика" и "Регионы России" во втором и третьем созывах соответственно активно продвигали эту идею во всех возможных ситуациях.

Другое дело, что в конечном итоге это приведет к "единому блоку единороссов и беспартийных". Наблюдаемая сегодня тенденция членов ЕР выдвигаться без привязки к партии, а затем вступление в ее фракции во всех региональных парламентах - тому свидетельство. Как и кандидатов в губернаторы, впрочем.

От германской модели будет предложена как раз формула "сильный парламент - сильный премьер - бессильный президент". С указанной разницей по подходу к выборам депутатов.

С другой стороны, вполне вероятно и предложение к возвращению горбачевского принципа избрания главы государства (который был скопирован с процедуры избрания председателя КНР), избавлению от англоязычного "президент" и введения какого-либо синонима духовному лидеру нации.

Люфт возможностей не так велик, но он может означать только одно - возврат к СССР, но только в сильно ужатых границах (в 1922-м ленинская Россия была больше, и включала в себя некоторые независимые ныне государства).

Зачем нам тогда нужен был почти тридцатилетний период построения чего-то иного?

Тем более, что в сегодняшней непростой социально-экономической ситуации, когда ареста журналиста достаточно для организации акций протеста не только в Москве, но и в регионах, обсуждение лишь идеи, что конституционную систему власти можно сменить без всеобщего голосования (а глава 9 Основного закона предоставляет такую возможность), может только еще сильней увеличить водораздел между обществом и элитами.

Не понимаю, нам нужно это именно сейчас, накануне трудной выборной осени? 

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Темы конституция
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