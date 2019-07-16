Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Кремль Парламент Суды Правительство
Автор Вадим Горшенин

Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?

Политика » Власть print

Автор телеграм-канала "Красный Сион" полагает, что рассуждения на тему о будущем в России в нашей стране де-факто под запретом. "Невозможно увидеть, как государственники/охранители представляю себе ту же Россию-2030, тем более — Россию-2040", — отмечает он.

Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?. 403960.jpeg

Он напоминает, что в начале 2000-х годов "Единая Россия" выпустила агитационную листовку, где прогнозировался уровень жизни россиян через несколько лет — "средняя зарплата $2500 в месяц, дом в 120 кв. м на семью и т. п". "И сами же испугались такого прогноза", — добавляет автор "Красного Сиона".

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин считает, что предложенная тема любопытна. И предлагает несколько вариантов того, как может развиваться ситуация в России в ближайшем будущем.

Первый сценарий

Выборы президента будут отменены за ненадобностью. Ненадобность будет заключаться в том, что преемник не наберёт за свой первый срок такого кредита доверия, который набирал Владимир Путин на протяжение 18 лет.

Страна будет развиваться по принципу исторической спирали, т. е. развиваться будет, но мы окажемся в той же ситуации, что были и в 1930-м: в окружении недружелюбных стран. Китай отвернется, потому что до того высосет всё необходимое из России для своего развития. Ближнее зарубежье будет утеряно за счет заложенных руководством МИДа в эти годы патерналистских отношений, выдерживать которые бюджет России уже не сможет.

Экономика может развиваться по принципу, близкому к принципу "военного коммунизма". Социалка будет отменены: содержание детей и стариков полностью ляжет на плечи трудоспособного населения.

Российская нефть будет на исходе, альтернативная энергетика в Европе на подъеме, это тоже сильно ударит по возможностям бюджета.

В целях экономии России выйдет из Совета Европы, что даст возможность сузить реализацию прав человека.

Второй сценарий

Мы узнаем имя третьего президента после Владимира Путина. Он будет ограничен во власти в силу конституционных поправок и перенесения больших властных полномочий к парламенту.

Государственная дума будет полностью избираться по мажоритарному принципу, как и Совет Федерации. Члены СФ будут не только представителями регионов в центре, но и участниками управления властью в регионе — своего рода триумвираты.

Измененные принципы формирования бюджета после 2024 года в сторону большего финансирования науки и образования, вложений в развитие технологий за счет уменьшения преференций для нефтегазовых компаний, начнут давать самые первые всходы в виде прорывов не только в области военных технологий, но и гражданских. Эти прорывы в потребительской сфере заставят граждан других стран иначе взглянуть на Россию, впоследствии эта политика может привести к тому, о чем мечтали Троцкий и его последователи.

Резко будет сокращен управленческий аппарат после внедрения необходимых информационных и иных технологий (все будут удивляться: почему только на промышленных предприятиях сокращались рабочие места в результате модернизации, а число чиновников росло?)

Третий сценарий

За период после Владимира Путина произойдёт венесуэлизация России. Люди в своей поддержке будут метаться от поддержки одной политической силы к другой. Стабильности не будет. Возвращение к политике "шести соток". Формирование коалиций "Уральской республики", "Сибирского соглашения", "Дальневосточной республики", Калининград претендует на независимость.

"Все утрировано, конечно, но каждый из вариантов имеет право на жизнь", — считает Вадим Горшенин.

Читайте также:

России предложат конституционный переворот?

В регионы возвращаются политические репрессии

Россия снова перед выбором: революция или эволюция

Призрак бродит по России - призрак Сталина

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы триумвират совет европы развитие россии технологический прорыв
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Кто инвестирует в берлинскую недвижимость
Власть
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Новости Украины
В Верховной раде могут появиться партии-новички
Новости Все >
На побережье Новой Зеландии обнаружили 4-метрового кальмара
СК возбудил уголовное дело после гибели семи человек на реке Лене
За полгода количество ипотечных сделок в Москве возросло на 12%﻿
Футболисту Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции
В ночь на 17 июля россияне смогут увидеть частичное лунное затмение
Астронавты попросили доставить для них российскую еду на МКС
Еще семь стран проявили интерес к ракетным комплексам С-400
Глава Крыма выразил недоверие руководителю Ленинского района
В РПЛ установлен рекорд посещаемости первого тура
Последние материалы
В ночь на 17 июля россияне смогут увидеть частичное лунное затмение
Астронавты попросили доставить для них российскую еду на МКС
Еще семь стран проявили интерес к ракетным комплексам С-400
Глава Крыма выразил недоверие руководителю Ленинского района
В РПЛ установлен рекорд посещаемости первого тура
В NASA планируют отправить пилотируемую миссию на Марс в 2033 году
Правительство поддержало идею об ограничении кальянов и вейпов
27 кандидатам в Мосгордуму отказано в регистрации
Ученые: стакан сладкого сока в день повышает риск развития онкологии
Bloomberg: курс рубля упадет к концу 2019 года
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
США и Канада. Новости и аналитика
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Новости Грузии
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Евросоюз
Депутат Бундестага: многие в Берлине подозревают Меркель в алкоголизме
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Экономика
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Новости Украины
Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США
Новости Санкт-Петербурга
Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем
Православие
Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви

12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.

Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Новости Украины
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Партии
Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела
Урал
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 13 Владимир Губарев Любовь Степушова России не нужны предлагаемые Таллином отношения Любовь Степушова
Комментарии
Астронавты попросили доставить для них российскую еду на МКС
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
"Википедия" ведет кампанию по чистке негатива про Навального и Соболь
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Грузины нарушили границу с Азербайджаном и напали на пограничников
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Elise Journal: у Порошенко пять паспортов на разные имена
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля
Турция намерена совместно с Россией приступить к созданию систем ПВО
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Глава Генштаба ВСУ: РФ готовит вторжение сразу с четырех направлений
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ