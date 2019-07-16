Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?

Автор телеграм-канала "Красный Сион" полагает, что рассуждения на тему о будущем в России в нашей стране де-факто под запретом. "Невозможно увидеть, как государственники/охранители представляю себе ту же Россию-2030, тем более — Россию-2040", — отмечает он.

Он напоминает, что в начале 2000-х годов "Единая Россия" выпустила агитационную листовку, где прогнозировался уровень жизни россиян через несколько лет — "средняя зарплата $2500 в месяц, дом в 120 кв. м на семью и т. п". "И сами же испугались такого прогноза", — добавляет автор "Красного Сиона".

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин считает, что предложенная тема любопытна. И предлагает несколько вариантов того, как может развиваться ситуация в России в ближайшем будущем.

Первый сценарий

Выборы президента будут отменены за ненадобностью. Ненадобность будет заключаться в том, что преемник не наберёт за свой первый срок такого кредита доверия, который набирал Владимир Путин на протяжение 18 лет.

Страна будет развиваться по принципу исторической спирали, т. е. развиваться будет, но мы окажемся в той же ситуации, что были и в 1930-м: в окружении недружелюбных стран. Китай отвернется, потому что до того высосет всё необходимое из России для своего развития. Ближнее зарубежье будет утеряно за счет заложенных руководством МИДа в эти годы патерналистских отношений, выдерживать которые бюджет России уже не сможет.

Экономика может развиваться по принципу, близкому к принципу "военного коммунизма". Социалка будет отменены: содержание детей и стариков полностью ляжет на плечи трудоспособного населения.

Российская нефть будет на исходе, альтернативная энергетика в Европе на подъеме, это тоже сильно ударит по возможностям бюджета.

В целях экономии России выйдет из Совета Европы, что даст возможность сузить реализацию прав человека.

Второй сценарий

Мы узнаем имя третьего президента после Владимира Путина. Он будет ограничен во власти в силу конституционных поправок и перенесения больших властных полномочий к парламенту.

Государственная дума будет полностью избираться по мажоритарному принципу, как и Совет Федерации. Члены СФ будут не только представителями регионов в центре, но и участниками управления властью в регионе — своего рода триумвираты.

Измененные принципы формирования бюджета после 2024 года в сторону большего финансирования науки и образования, вложений в развитие технологий за счет уменьшения преференций для нефтегазовых компаний, начнут давать самые первые всходы в виде прорывов не только в области военных технологий, но и гражданских. Эти прорывы в потребительской сфере заставят граждан других стран иначе взглянуть на Россию, впоследствии эта политика может привести к тому, о чем мечтали Троцкий и его последователи.

Резко будет сокращен управленческий аппарат после внедрения необходимых информационных и иных технологий (все будут удивляться: почему только на промышленных предприятиях сокращались рабочие места в результате модернизации, а число чиновников росло?)

Третий сценарий

За период после Владимира Путина произойдёт венесуэлизация России. Люди в своей поддержке будут метаться от поддержки одной политической силы к другой. Стабильности не будет. Возвращение к политике "шести соток". Формирование коалиций "Уральской республики", "Сибирского соглашения", "Дальневосточной республики", Калининград претендует на независимость.

"Все утрировано, конечно, но каждый из вариантов имеет право на жизнь", — считает Вадим Горшенин.

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