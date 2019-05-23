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Призрак бродит по России - призрак Сталина

Политика » Власть » Кремль print

Центр социологических исследований Юрия Левады опубликовал на своем сайте итоги нескольких опросов по поводу роли Сталина в истории России и отношении населения к самой фигуре этого советского руководителя.

Призрак бродит по России - призрак Сталина. 403753.jpeg

И оказалось, что популярность Сталина продолжает планомерно расти. В частности, социологи указывают на то, что «за последнее десятилетие постепенно снижалось количество россиян, готовых признать Сталина преступником: с 38% в 2009 году до 26% в 2017-ом».

Одновременно с этим с 26 до 47% возросло число сторонников установки памятника Сталину. При этом, в марте 2019 70% россиян в целом положительно оценили деятельность Сталина, при том, что в начале нулевых так оценивало Иосифа Виссарионовича только 40%. Исследователи, также напоминают о том, что в 2012 и 2017 годах Сталин становился «выдающимся человеком всех времен и народов».

Изменилось у населения и отношение к репрессиям: «количество людей, которые считают, что репрессии были направлены против «всего народа», за последние два десятилетия сократилось в полтора раза: с 58% в 2000 году до 41% в 2017-ом».

Одновременно с этим на вопрос, могут ли быть оправдания репрессиям, отрицательно ответили только 39%, при том, что в 2007 году таких было 72%. То есть, очень многие граждане страны репрессии могут и поддержать, если они будут направлены в адрес вполне определенных социальных слоёв.

Слои эти, как нетрудно догадаться, состоят из чиновников, «олигархов», коррупционеров всех мастей. Исследователи «Левада-центра» указывают на то, что в головах у граждан имеет место образ «мифического Сталина», который мог бы навести порядок именно в современной России, и репрессировать именно современных «врагов народа». То есть тех, кто в силу своего публичного поведения, заявлений, коррупционной и прочей незаконной деятельности вызывает у российского общества резкое раздражение.

И в этом контексте возрастание популярности Сталина, актуализация темы репрессий, а также «твёрдой сталинской руки», которая бы навела порядок и привела государство и общество к состоянию социальной справедливости -   вполне закономерны.

Глава холдинга «Правда.ру» Вадим Горшенин так прокомментировал эти цифры и выводы социологов «Левады»: «Исследование по Сталину интересное, и, кажется, предоставляет возможность поразмышлять над теорией исторических качелей.

Чем больше в данный момент государственного правового нигилизма, беспорядка, коррупции, тем вероятнее полная смена государственного управления. Именно это за 25 лет разрушения страны - с 1905 по 1930 и вознесло на вершину власти генерального секретаря ЦК ВКПб с ничем не ограниченными возможностями.

К сталинской индустриализации и коллективизации пришли после сворачивания новой экономической политики в результате срыва государственных хлебозаготовок в конце 1927 года. Людям элементарно есть было нечего, а нэпманы выпячивали свою сверкающую блестками жизнь».

При этом, Горшенин упомянул и коррелирующие с темой Сталина исследования по современной проблематике: «Ну прямо как сейчас мы сравниваем данные социсследований о бедности и нищете, а рядом соседствует информация о российских яхтах, попавших в топы Форбс. А еще - обсуждение разворованных бюджетных средств. И здесь стоит отметить, что в двадцатые годы прошлого века не было таких быстрых средств коммуникации, как сейчас.

Эти сравнения и подталкивают к теории исторических качелей. И если вдруг она подтвердит свое право на существование, то мы понимаем а) руководитель какого типа появится в скором времени в России и б) что репрессии в отношении людей, принимающих решения сейчас, окажутся настолько же логичными.

И вот вопрос: можно ли остановить качели, которые уже практически достигают предельной высоты с одной из сторон?».

И в общем-то нынешняя ситуация отношения общества к власти в целом, «призрак Сталина», как некий эталон правителя, который только и может руководить нашей страной - всё это довольно тревожные признаки для Кремля и конкретно его канцелярии. 

Вопрос в том, в состоянии ли нынешняя система власти принять эти вызовы и сумеет ли работать с ними так, чтобы избежать и социальных и политических потрясений?

Пока намеков на такие умения и компетенции у системы власти в текущем её состоянии не особо заметно. И это, мало сказать, должно тревожить. Причём не народ, а того, чьи действия сравнивают со сталинскими - увы, не в пользу современности.

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Темы Кремль Сталин Левада социологический опрос администрация президента
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