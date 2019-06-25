Россия снова перед выбором: революция или эволюция

Евразийской экономической интеграции исполнилось пять лет. Это хорошо, хотя и здесь далеко не все гладко. Но у России накопилось очень много внутренних проблем, и они не просто усугубляются, а растут просто на глазах. Несмотря на бравурные речи и отчеты властей даже далекие от политики и экономики люди это понимают, причем на своей шкуре.



ЕАЭС не нужен элитам, он нужен населению

Почему так происходит? Как сделать народ участником возрождения экономики России? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

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Эксперт: евразийская интеграция — острая необходимость для России

— Владимир Анатольевич, каким вы видите переформатирование российской власти? В каком направлении нужно нам идти, чтобы все же мы стали успешными?

— Ну, во-первых, понятия "мы" в данном случае все-таки не существует. Что такое "мы"? Это, условно говоря…

— …Элиты. Давайте говорить об элитах.

— Ну, элиты… Они инфицированы стяжательством, продажностью и многими другими негативными качествами.

— Но не новую же революцию проводить?

— Нет, конечно.

— Может быть, все-таки можно как-то эволюционно?…

— Хорошо бы. Революция снизу тоже ничего не даст, потому что к власти придут люди, которые мало чем отличаются по своему мировоззрению и по своей психологии от нынешних. Самое главное, что внизу пока нет платформы, институтов нет серьезных и т. д., чтобы эту власть поменять и выстроить ее на каких-то модернизационных основах, но без потерь национальных традиций.

То, что предлагается по поводу переподчинения Центробанка и т. д., все это детский лепет. Страна очень сильно вписана в мировую глобальную систему, во все всемирные процессы. Поэтому нужно поначалу хотя бы вообще просто представить, какие идеологические и геополитические игры идут вокруг России.

Например, сегодня все что угодно говорится, но не замечается активный тренд, который идет к нам с Запада и уже подспудно реализуется в России. Неужели не видно, что несколько групп интересов, очень таких мощных в России, занимаются реализацией легитимистского варианта монархии?

Это идет на волне власовщины, которая лезет через все щели. Пытаются реабилитировать Власова, выдвигают в качестве идеолога Солженицына, Ильина и прочее, прочее. Но никто этого как-то не видит, по крайней мере не сильно об этом говорят, а на самом деле это серьезные вещи. И мы завтра можем проснуться уже в государстве совершенно другого типа.

Соответственно, стараются инициировать и переформатирование Русской православной церкви, которую пытаются использовать как инструмент, для того чтобы эту легитимную монархию реализовывать. Соответственно, некоторых наших лидеров разводят в том плане, чтобы они признали, что монархия — это хорошо. Можно, например, Путина избрать монархом и т. д.

Но нелегитимистский вариант в России не пройдет, а вот легитимистский, который не предполагает избрания Путина, а предполагает избрание кого-то из королевских домов европейских, — это тот вариант, который поддерживается одной из двух мощнейших геополитических группировок. В России один тот же вариант, что на Украине реализуют.

Просто мы видим пока только первый этап этого проекта, когда фактически Украина превращена уже в другое государство, это уже не Украина. Оно называется Украиной, а на самом деле это государство находится полностью под контролем этой группы. А следующий шаг — это Россия. Все это для них — дело техники, какие-то детали надо еще отработать.

— У нашей страны врагов всегда хватало. Понятно, что они и здесь людей вербовали, внутренние конфликты всегда провоцировали, финансировали. Но как и что нам самим надо делать? Как в России начать менять ситуацию?

— Нужно прежде всего подробно, подетально посмотреть и проанализировать, что у нас происходит в экономике, что в политике, что в социальной сфере и т. д. Многие вещи и так уже очевидны, особенно это относится к налоговой системе, социальной сфере, пенсионной реформе и прочее-прочее.

Я просто назову некоторые ключевые пункты. Например, недавно Орешкин выступал и говорил, что вот в Китае пенсии не платили, поэтому там дополнительные некие ресурсы были для реализации каких-то экономических моделей. Я уж не говорю про то, что люди пенсионных отчислений не делали, поэтому никаких ресурсов даже быть не могло.

Но этот человек, являющийся высоким руководителем, также просто не понимает, что такое драйверы экономики. Что является драйвером? Во-первых, реально страной управляют не экономисты, не политологи, не философы и ее управленцы-профессионалы или кто-то еще. То есть совсем не те, кто получает за это какие-то деньги, приватизировал свой кусок, его держит наверху и делает вид, что он управляет...

Существуют три драйвера, это основы политэкономии. Первое — это государство, которое было при Советском Союзе. Главный драйвер, планировщик, контролер и прочее-прочее. В государствах так называемого свободного рынка это корпорации, частный бизнес. Мы отвергли государство, положились на частный бизнес, на инвестиции, в основном зарубежные. Не работает.

Снова кинулись к государству, каким-то государственным структурам. Уже тоже не работает в России. Почему? Забыли про народ. Основной драйвер — это население. Везде, где проводится модернизация (мы знаем 20 стран в мире, где реально модернизация проводилась), лидеры додумывались до того, каким образом народ активизировать на разного рода деятельность: предпринимательскую, инновационную и прочее-прочее.

Там создавали такие условия, когда именно народ был замотивирован на активную деятельность. Тогда вместе с элитами народ поднимал страну. У нас же народ вычеркнут за пределы. Мало того, что он не учитывается, но даже принимаются такие решения, чтобы народ вообще никак не участвует в них. Поэтому все делается как раз наоборот в экономике.

Это, кстати, в монархический сценарий вписывается хорошо, потому что при такой политической системе у народа теоретически исчезает возможность смены власти, потому что инструменты теряются. Народ совершенно уже не сможет как-то повернуть ситуацию, всех подводят к условиям, когда возможна только зверская совершенно революция. Тогда сметается этот режим. Легитимных методов нет монархию убрать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев