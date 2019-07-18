Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

"Правда.Ру" продолжает обсуждение возможных вариантов развития ситуации в России в ближайшие годы. Тема была поднята накануне в статье "Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?"

Своей точкой зрения на этот счет с нашим изданием поделился финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

По его словам, для России возможны два варианта. Первый — страна просто больше не существует как единое территориальное образование. "Второй вариант — страна является протекторатом США, если угодно, 52-м штатом. Тогда у нас все будет хорошо", — сказал эксперт.

Будет ли у Владимира Путина преемник, с ограничениями во власти или без, по мнению Демуры, не имеет значения. "Если люди, которые сейчас у власти, остаются у власти, страна просто больше не существует. После рокировочки в 2011 году Путин-Медведев я сказал, что страна не переживет третий срок Путина. Так оно и произошло", — отметил он.

На вопрос о том, возможно ли, что экономика будет развиваться по принципу, близкому к принципу военного коммунизма, аналитик ответил: "Это чушь собачья по одной простой причине: потеряно управление системой, полный беспредел и нет никакой идеологической основы, поэтому любые действия власти приводят к еще большему противодействию и к обратным результатам. Поэтому здесь без вариантов".

Говоря о внешнем управлении, эксперт заявил, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов страна не сможет без внешней помощи.

Предпосылками к этому он назвал наличие ржавого ядерного оружия и геостратегическое положение страны. "У США нет союзника на евразийском пространстве против Китая. Такие вещи. А союзника нужно делать", — отметил Степан Демура.

Он подчеркнул, что сначала из граждан РФ "попытаются сделать людей, а потом будут использовать как союзника, потому что в данной ситуации ни в экономическом, ни в военном плане мы в союзники не годимся".

"Мы где-то страна четвертого мира, по большому счету. Если в Габоне зарплаты выше, чем у нас, то четвертый мир", — пояснил свои слова аналитик и добавил, что внешнее управление — это позитивное направление для России. "Суверенитета у нас и так нет — терять нечего", — заключил он.

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