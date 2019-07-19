"Правда.Ру" продолжает обсуждение возможных вариантов развития ситуации в России в ближайшие годы. Тема была поднята в статье "Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?"
Своей точкой зрения на этот счет с нашим изданием поделился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По его словам, в России мало что меняется за столетия, поэтому в 2030-м будет приблизительно то же самое.
Отношения с Западом, сказал эксперт, улучшатся, так как территория, ресурсы, возрастающее геополитическое влияние, развитие военно-промышленного комплекса РФ просто заставят уважать ее и бояться.
Вместе с тем отношения с Китаем будут очень противоречивыми, потому что он стоит на пороге глобального экологического, экономического и социального кризиса, заявил Мухин и добавил, что Китай будет головной болью для России, особенно в контексте территориальных претензий.
Вводимые в отношении нашей страны санкции политолог назвал эпизодом и "мелочью, которая не заслуживает упоминания, если рассуждать о геополитике".
Прогноз по социальной политике эксперт делать не стал, пояснив, что "с таким правительством, как у нас", это невозможно. Экономика, считает он, будет расти, в частности, за счет людских ресурсов.
"В тех же самых санкционных условиях это будет очень востребовано. И судя по тому, как сейчас нас направили наши западные партнеры, отправили пинком в очень верном направлении, экономика и разные другие отрасли у нас развиваются по мобилизационному сценарию, а отношения с Западом нас очень хорошо мобилизовали. Поэтому у меня только оптимистичные прогнозы", - заключил Алексей Мухин.
Источник фото: Facebook
Читайте также:
Вассерман: вера в "либерализм" приводит к катастрофе
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.