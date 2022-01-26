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Автор Елена Былкина

Россиянка удостоилась титула Мисс Мира на конкурсе красоты в Македонии

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Конкурс красоты Wоrld beauty 2022 состоялся в Северной Македонии. Жительница города Самары россиянка Яна Богатова обошла всех конкуренток и получила заветную корону престижного фестиваля.

Россиянка удостоилась титула Мисс Мира на конкурсе красоты в Македонии

Конкурс отметил своим присутствием сам президент Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) Марьян Катароски.

Конкурсантки участвовали в различных конкурсах. Они дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях, демонстрировали коллекции одежды знаменитых дизайнеров, пели и танцевали, чтобы произвести впечатление на жюри конкурса и публику.

Обладательница короны начала свой путь в модельном бизнесе с 14 лет. 18-летняя девушка имеет за плечами опыт участия во многих престижных модных показах.

В августе 2021 года Яна Богатова одержала победу в конкурсе Красоты, моды и таланта WRB Samara, завоевав главный титул Grand-Prix Miss World Russian Beauty 2021. В октябре она получила титул Miss International 2021 в Турции.

Новоиспечённая российская Мисс Мира познакомилась на конкурсе со многими знаменитостями мирового уровня. Участницы конкурса приняли участие в съёмке голливудского фильма под рабочим названием "Схватка".

Яну Богатову заметили многие модельеры, которые готовы сотрудничать с первой красавицей мира.

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World beauty
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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