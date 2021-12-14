Почему у русских красоток нет шансов на победу в конкурсе "Мисс Вселенная"

Россиянки ежегодно уезжают со смотра конкурса "Мисс Вселенная" с пустыми руками. Эксперт объяснил, почему славянкам ничего не светит на престижном конкурсе.

Как показывает опыт, на конкурсе "Мисс Вселенная" не жалуют не только славянок, но и вообще светлокожих конкурсанток.

В 2019-м на "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира" короны вручили чернокожим моделям, активным феминисткам. Потом на финале "вселенского" конкурса ликовала представительница Латинской Америки. В этом году корона досталась индианке.

Белокожие конкурсантки почувствовали себя ущемлёнными, так как в десятку лучших красоток вошли сплошь смуглянки и темнокожие.

Россияне возмущены, так как конкурс, по мнению зрителей, прогнулся под идеи навязчивой толерантности. которая переходит в другую крайность — ущемление прав светлокожих.

"Действительно, в десятку лучших на "Мисс Вселенная 2021" попали только темненькие "мисс". Индия, ЮАР, Парагвай, Аруба, Колумбия, Франция, Филиппины, Пуэрто-Рико, Багамские острова и США — среди них нет ни одной девушки с европейской внешностью, — цитирует слова эксперта конкурсов красоты Антон Парамонов "Комсомольская правда".

Пробиться в топ-16 удалось лишь блондинке из Великобритании, которая выделялась на фоне смуглянок.

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