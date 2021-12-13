Жительница Индии победила в конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

Жительница Индии Харназ Сандху победила в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в израильском Эйлате. Онлайн-трансляция мероприятия осуществлялась на YouTube-канале Miss Universe.

В конце церемонии только пяти участницам предоставили возможность ответить на вопросы жюри. Они должны были высказать своё мнение по различным злободневным проблемам. После этого этапа в конкурсе остались представительницы Индии, Парагвая и Южно-Африканской республики. Девушкам предложили дать советы людям, сталкивающимся с давлением и дискриминацией.

Жительница Индии призвала молодёжь верить в свои силы, не сравнивать себя с другими и не игнорировать важные события, происходящие в современном мире.

Мотивационная речь позволила Сандху одержать победу в конкурсе. Всего в состязании приняли участие девушки из 80 стран мира. От России на мероприятие ездила Ралина Арабова (Татарстан).

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