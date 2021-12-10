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"Мисс Москва" Оксана Воеводина эмигрировала из России в Англию

Шоу-бизнес

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина отправилась с наследником от экс-короля Малайзии Мухаммада V в Великобританию.

"Мисс Москва" Оксана Воеводина эмигрировала из России в Англию

Воеводина поведала в своём Instagram-аккаунте, что она с двухлетним сыном Леоном переехала в Лондон.

Модель объяснила, что она два месяца не сообщала об отъезде, так как хотела уладить все юридические тонкости и надёжно обосноваться в столице "туманного Альбиона".

Экс-супруга правителя Малайзии рассказала, что ей не впервые приходится начинает жизнь с чистого листа. В 17 лет девушка сменила Таганрог на Москву, в 24 года уехала в Малайзию, а 29 решила обосноваться в Англии.

"В Москве у меня осталось всё — родные, друзья, квартира, машина, ипотека… Кое-какие вопросы по бизнесу, которые я могу решать удалённо. В Лондоне всё новое, но я никогда не боялась перемен и, наверное, поэтому в моей жизни происходило столько приключений, иногда хороших, иногда не очень", — поделилась сокровенным Воеводина.

Победительница конкурса красоты не сомневается, что в Лондоне её дела пойдут в гору. Женщина мечтает, чтобы её сын Леон получил образование в Англии. Мальчик, по словам модели, уже пытается говорить на английском языке.

Оксана Воеводина заставила говорить о себе, когда четыре года назад вышла замуж за короля Малайзии Тенку Султана Мухаммада V. Для вступления в брак Воеводина приняла ислам. В 2019 года Мухаммад V отрёкся от престола. После рождения сына Мухаммад развёлся с русской супругой по законам шариата, согласно которым не нужно уведомлять жену о разводе.

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Скандальные подробности развода экс короля Малайзии с «Мисс Москва»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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