Перебрав накануне с алкогольными напитками, люди утром страдают от похмелья. Это факт. Организм не любит, когда его травят и мстит, как может.
Теперь, благодаря стараниям британских учёных, можно выбирать, как именно "маяться с бодуна". Об этом рассказал таблоид The Sun.
Как отмечают авторы издания, ознакомившиеся с результатами очередного исследования, проведённого отечественными учёными,
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Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?