The Sun: опиши симптомы похмелья, и я расскажу, что ты пил вчера

Перебрав накануне с алкогольными напитками, люди утром страдают от похмелья. Это факт. Организм не любит, когда его травят и мстит, как может.

Теперь, благодаря стараниям британских учёных, можно выбирать, как именно "маяться с бодуна". Об этом рассказал таблоид The Sun.

Как отмечают авторы издания, ознакомившиеся с результатами очередного исследования, проведённого отечественными учёными,

если человек злоупотреблял тёмными напитками — ром, виски, бренди или пиво — его ждут мышечные боли и тошнота, которые сопровождаются "трещащей головой" — так организм перерабатывает отходы процесса брожения; и процесс этот долгий.

если перепили красного вина, то будьте готовы к "нечеловеческой головной боли" из-за сужения кровеносных сосудов;

если "налегали" на глинтвейн, будете чувствовать усталость, головокружение и озноб из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.