Нарколог разъяснил, как вылечить похмелье

Традиционно в России 1 мая открывается сезон шашлыков. После долгой зимы, в хорошей компании, под вкусное мясо легко можно не рассчитать дозу спиртного.

Известная русская поговорка утверждает, что если похмелье не лечить, оно проходит за день, а если лечить — то гораздо дольше. Но лучше всё-таки лечить, уверен главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Его советы помогут привести организм в норму, если накануне случилась передозировка алкоголем.

Доктор отметил, что алкогольную интоксикацию могут сопровождать и пищевые отравления. В случае тяжёлого отравления нужно вызвать скорую помощь, но чаще всего бывает достаточно очистить организм от остатков пищи и алкоголя — например, промыть желудок. И дать организму побыть в покое, чтобы прийти в себя.

"Нужно побольше спать, побольше пить воды, следить за стулом, смотреть, чтобы не было обезвоживания", — рассказал Евгений Брюн.

Полезно будет попить кефир или бульон, добавил врач. Помочь организму справиться с состоянием похмелья могут также аскорбиновая, янтарная или лимонная кислота — они ускоряют обменные процессы в организме. Но этот способ подходит только для людей со здоровым желудком, приводит его слова РИА Новости.

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