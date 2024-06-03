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"Брейнисофт" и "Кинцуги": 7 ярких стартапов, которые принесут пользу страховой отрасли

ВСС и "Sk Финтех Хаб" отобрали 7 полезных для страхования стартапов

1:28
Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) вместе с "Sk Финтех Хаб" отобрал семь самых ярких и полезных для страхового рынка стартапов, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

ВСС и "Sk Финтех Хаб" отобрали 7 полезных для страхования стартапов
Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первое место занял CraftTalk, предоставляющий AI-платформу для коммуникаций в цифровых каналах и управления знаниями. Также в список проектов, которые будут способствовать развитию отрасли страхования, вошли:

  • Брейнисофт – программное обеспечение для запуска новых видов рассрочек.
  • Кинцуги – цифровая платформа для пропорционального со-страхования и обмена информацией.
  • Профессиональный страховой брокер – цифровая платформа управления страхованием.
  • Страховой кабинет – платформа для дистанционного взаимодействия с корпоративными клиентами.
  • DreamDocs – распознавание всех типов и видов документов с помощью искусственного интеллекта.
  • Mandarin – платёжная платформа с функциями массовых выплат, оплаты в рассрочку и приёмом платежей;
  • Simble – проект ситуационного краткосрочного страхования.

Президент ВСС Глеб Яковлев подчеркнул, что союз намерен и в будущем интегрировать финансовые технологии в страховую отрасль и способствовать дальнейшему развитию страховых инноваций. 

Ранее в правительстве предложили страховать не менее 30% посевов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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