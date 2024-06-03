"Брейнисофт" и "Кинцуги": 7 ярких стартапов, которые принесут пользу страховой отрасли

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) вместе с "Sk Финтех Хаб" отобрал семь самых ярких и полезных для страхового рынка стартапов, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".
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Первое место занял CraftTalk, предоставляющий AI-платформу для коммуникаций в цифровых каналах и управления знаниями. Также в список проектов, которые будут способствовать развитию отрасли страхования, вошли:
Брейнисофт – программное обеспечение для запуска новых видов рассрочек.
Кинцуги – цифровая платформа для пропорционального со-страхования и обмена информацией.
Профессиональный страховой брокер – цифровая платформа управления страхованием.
Страховой кабинет – платформа для дистанционного взаимодействия с корпоративными клиентами.
DreamDocs – распознавание всех типов и видов документов с помощью искусственного интеллекта.
Mandarin – платёжная платформа с функциями массовых выплат, оплаты в рассрочку и приёмом платежей;
Simble – проект ситуационного краткосрочного страхования.
Президент ВСС Глеб Яковлев подчеркнул, что союз намерен и в будущем интегрировать финансовые технологии в страховую отрасль и способствовать дальнейшему развитию страховых инноваций.
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