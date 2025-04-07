Балкон в цвету: эти 5 растений сделают его уютнее и не займут места

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вот как озеленить балкон, не жертвуя пространством — 5 цветущих вариантов, которые не боятся жары и тени

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ цветы на балконе

Даже если у вас нет дачи или сада, это вовсе не значит, что вы не можете наслаждаться пышной зеленью и ароматными цветами. Горожане давно нашли выход — балконное озеленение. Причём делать это можно стильно и удобно, не загромождая пространство.

Как разместить растения, не теряя площадь

Хитрость в использовании подвесных кашпо и навесных вазонов. Они не занимают ни одного сантиметра на полу, зато создают настоящий цветущий уголок прямо за стеклянной дверью. Особенно удобно это для тех, кто использует балкон как кладовку или зону отдыха.

Всё зависит от солнца

Перед тем как отправляться в магазин за рассадой, важно понять, сколько света получает ваш балкон. Это поможет выбрать такие растения, которые будут цвести обильно, не доставляя особых хлопот.

Что посадить на балконе — 5 идеальных вариантов

Петуния ампельная

Настоящая королева подвесных кашпо. Выпускает длинные, элегантно свисающие побеги, сплошь усыпанные цветами. Любит солнце и регулярный полив. Алиссум

Идеален для сухого, солнечного балкона. Цветёт шапками, источает медовый аромат, но боится переувлажнения. Бархатцы

Обожают жару и солнце. Отличный выбор для южных окон. За ними легко ухаживать, а ещё они отпугивают насекомых. Бегония

Противоположность бархатцам — прекрасно чувствует себя в тени. Требует влаги, боится холода, но радует яркими цветами всё лето. Лобелия

Лёгкая в уходе, но нуждается в защите от прямого солнца. Любит тепло и хороший полив. Подходит для подвесных композиций.

Создайте свой балконный сад — небольшой, но уютный, с ароматом лета и шорохом листвы, даже посреди бетонных улиц.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

