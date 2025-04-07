Нежная гороховая каша с ароматом жареного лука: рецепт, который определённо стоит попробовать

Многие с теплотой в сердце вспоминают школьные столовые, но гороховая каша не всегда вызывает у нас положительные эмоции. Давайте же дадим ей второй шанс и приготовим её дома по этому рецепту! Результат вас приятно удивит: нежная текстура, насыщенный вкус и аппетитный аромат жареного лука.
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гороховая каша
Ингредиенты
Для небольшой порции (на 2-3 человека)
500 г лущёного гороха
500 мл холодной воды
Соль по вкусу
1 щепотка молотого перца
Майоран по вкусу
1 луковица
45 г сала или сливочного масла
2 зубчика чеснока
Приготовление
Тщательно промойте замоченный горох тёплой водой несколько раз, затем залейте его холодной водой и оставьте на 3 часа для набухания.
Когда горох станет мягким, варите его на медленном огне до полной готовности. Слейте часть отвара и измельчите кашу в блендере до однородной консистенции.
Приправьте кашу солью, перцем и майораном, добавьте толчёный чеснок и тщательно перемешайте. Если каша получилась слишком густой, можно разбавить её оставшимся гороховым отваром или водой.
Очистите лук, мелко нарежьте и обжарьте на сале до золотистого цвета.
Добавьте в каждую порцию каши жареный лук. Подавайте с колбасой, копчёным мясом или огурцом.
Уточнения
Горо́ховая ка́ша (горошница, гороховница) — каша, приготовленная из разваренного гороха с добавлением или без сливочного масла и приправ.