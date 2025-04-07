Нежная гороховая каша с ароматом жареного лука: рецепт, который определённо стоит попробовать

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие с теплотой в сердце вспоминают школьные столовые, но гороховая каша не всегда вызывает у нас положительные эмоции. Давайте же дадим ей второй шанс и приготовим её дома по этому рецепту! Результат вас приятно удивит: нежная текстура, насыщенный вкус и аппетитный аромат жареного лука.

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гороховая каша

Ингредиенты

Для небольшой порции (на 2-3 человека)

500 г лущёного гороха

500 мл холодной воды

Соль по вкусу

1 щепотка молотого перца

Майоран по вкусу

1 луковица

45 г сала или сливочного масла

2 зубчика чеснока

Приготовление

Тщательно промойте замоченный горох тёплой водой несколько раз, затем залейте его холодной водой и оставьте на 3 часа для набухания. Когда горох станет мягким, варите его на медленном огне до полной готовности. Слейте часть отвара и измельчите кашу в блендере до однородной консистенции. Приправьте кашу солью, перцем и майораном, добавьте толчёный чеснок и тщательно перемешайте. Если каша получилась слишком густой, можно разбавить её оставшимся гороховым отваром или водой. Очистите лук, мелко нарежьте и обжарьте на сале до золотистого цвета. Добавьте в каждую порцию каши жареный лук. Подавайте с колбасой, копчёным мясом или огурцом.

Уточнения

Горо́ховая ка́ша (горошница, гороховница) — каша, приготовленная из разваренного гороха с добавлением или без сливочного масла и приправ.



