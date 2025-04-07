Не все яйца равны: что скрывают упаковки от разных брендов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Роскачестве после проверки куриных яиц разных брендов: результаты оказались не очень радужными. Вот основные проблемы:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

1. Яйца оказались легче заявленного веса.

2. Низкое содержание витаминов и Омега-3.

3. В одной упаковке были яйца разных размеров, что говорит о плохой калибровке.

4. У некоторых яиц, например, у "Синявинских", скорлупа была слишком тонкой и хрупкой.

5. На поверхности яиц обнаружили загрязнения.

Что касается опасностей некачественных яиц, то это может привести к дефициту питательных веществ, риску пищевого отравления и разочарованию в кулинарных экспериментах из-за несоответствия массы и размера.

Роскачество рекомендует внимательно изучать маркировку, обращать внимание на внешний вид яиц и выбирать проверенные бренды, которые подтверждают качество своей продукции результатами независимых экспертиз, пишет progorodnsk.

Уточнения

Эксперти́за (от лат. expertus «знающий по опыту») — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.





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