Не все яйца равны: что скрывают упаковки от разных брендов

В Роскачестве после проверки куриных яиц разных брендов: результаты оказались не очень радужными. Вот основные проблемы:
1. Яйца оказались легче заявленного веса.
2. Низкое содержание витаминов и Омега-3.
3. В одной упаковке были яйца разных размеров, что говорит о плохой калибровке.
4. У некоторых яиц, например, у "Синявинских", скорлупа была слишком тонкой и хрупкой.
5. На поверхности яиц обнаружили загрязнения.
Что касается опасностей некачественных яиц, то это может привести к дефициту питательных веществ, риску пищевого отравления и разочарованию в кулинарных экспериментах из-за несоответствия массы и размера.
Роскачество рекомендует внимательно изучать маркировку, обращать внимание на внешний вид яиц и выбирать проверенные бренды, которые подтверждают качество своей продукции результатами независимых экспертиз, пишет progorodnsk.
Эксперти́за (от лат. expertus «знающий по опыту») — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.
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Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.