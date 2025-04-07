Опасный укус, а не каприз питомца: тревожные симптомы, при которых медлить нельзя

С первыми тёплыми днями на прогулках подстерегает серьёзная опасность — клещи. Эти крошечные паразиты могут передать собакам пироплазмоз — смертельно опасное заболевание. Без лечения болезнь почти всегда заканчивается летально, поэтому важно знать, как распознать симптомы и что делать при укусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Что это за болезнь

Пироплазмоз вызывают паразиты Babesia, проникающие в организм через слюну клеща. Они разрушают эритроциты, вызывая анемию, интоксикацию и серьёзные сбои в работе органов. Смертность достигает 70%, в тяжёлых случаях — до 98%.

Когда клещи особенно активны

Пик активности приходится на весну и осень, но при температуре выше +5°C клещи могут нападать и зимой.

Первые симптомы

Заражённая собака становится вялой, отказывается от еды и воды, температура поднимается выше 39,5°C, моча темнеет. Возможны хромота и шаткость. Всё это повод срочно ехать к ветеринару.

Что делать при укусе

Ваша цель — как можно быстрее удалить клеща. Лучше использовать выкручиватель, а не пальцы: так меньше риск повредить паразита и занести инфекцию. После удаления наблюдайте за собакой. Если появляются тревожные симптомы — не медлите с визитом к врачу.

Лечение и последствия

Ветеринар назначает противопротозойные препараты, а при необходимости — капельницы и поддерживающее лечение. После выздоровления возможны осложнения: болезни почек, печени, ослабление иммунитета. Важно следить за здоровьем собаки и регулярно проходить осмотры.

Как защитить питомца

Используйте капли, спреи или ошейники от клещей. После прогулок осматривайте уши, подмышки и пах. Только ваша внимательность и профилактика помогут избежать беды.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

