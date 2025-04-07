Мичиган открывает двери в мир уютных городов и незабываемых фестивалей

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Здесь люди здороваются на улицах, улыбаются незнакомцам и зовут на фестивали — Мичиган умеет удивлять своей душевной атмосферой. Маленькие города, разбросанные по берегам озёр, словно созданы для неспешных прогулок, тёплых разговоров и новых впечатлений. Вот лишь несколько направлений, которые стоит добавить в свой список.

Фото: commons.wikimedia by Crisco 1492, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Баварский ресторан, Франкенмут, Мичиган, США

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Уточнения

Мичига́н (англ. Michigan) — штат на Среднем Западе США, граничащий с Канадой. Крупнейший город — Детройт. Название штата происходит от индейского словосочетания mishigama, означающего «большое озеро».

