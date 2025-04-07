Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 ошибки при выращивании лаванды: как их избежать
Джорджия: 10 удивительных мест, о которых вы не знали — живите как в кино!
Столовая СССР: ТОП-5 блюд, которые хочется повторить  
Модные брови 2025: какой изгиб освежит лицо и подчеркнёт глаза
Секрет идеальных оладий: как правильно натереть картофель — советы от опытных хозяек
Деньги друзьям в долг — это уже не мода? Россияне стали реже давать взаймы
За видеорегистратор могут оштрафовать — но не за съёмку, а за установку
Новый способ чистить ванную комнату без усилий и химии
Эти аксессуары сделают ваш образ незабываемым – вы не поверите, насколько это легко

Лайфхак для весенней уборки: шкафчики снова блестят, как новые

1:49
Недвижимость

Мечтаете о чистых и блестящих кухонных шкафчиках без разводов и долгого оттирания? Есть простой способ, который работает лучше покупных средств — и всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Зачем чистить шкафчики отдельно

Во время весенней уборки мы часто забываем про одну из самых важных зон — фасады кухонных шкафов. А ведь именно здесь каждый день оседает жир и пар от готовки. Обычные чистящие средства часто не справляются: грязь въедается в поверхность, и отмыть её становится всё сложнее.

Интернет сходит с ума по этой смеси

Недавно в сети появился рецепт, который уже называют "волшебной жидкостью". Пользовательница поделилась простейшим средством из трёх ингредиентов, которое не только эффективно удаляет жир, но и придаёт мебели блеск и приятный запах. Подходит для плитки, столешницы, холодильника, духовки и, конечно, шкафов.

Всё гениальное — просто

Состав чудо-жидкости элементарен:

  • 2 стакана воды.
  • 1/4 стакана уксуса.
  • 1/5 стакана лимонного сока.

Смешайте ингредиенты и перелейте в пустой флакон с распылителем — подойдёт даже использованная бутылочка от стеклоочистителя (только хорошо промойте её). Перед использованием обязательно протестируйте средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно безопасно для вашей мебели.

Как применять

Распылите жидкость на загрязнённую поверхность, оставьте на несколько секунд, затем протрите губкой или тряпкой. Благодаря уксусу и лимону жир быстро растворяется, и не нужно тратить силы на длительное оттирание. Через пару минут вы увидите сияющий результат.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Последние материалы
Зоопарк Саутвика: дикие приключения в сердце Новой Англии
Переусердствовал перед дорогой? Эта привычка с подкачкой колёс может сыграть злую шутку
Балкон в цвету: эти 5 растений сделают его уютнее и не займут места
Лучшие сорта туи для дачного участка: создаём зелёный оазис
Не все яйца равны: что скрывают упаковки от разных брендов
Как за считанные минуты уменьшить боль в суставах: три упражнения спасут вас
Нежная гороховая каша с ароматом жареного лука: рецепт, который определённо стоит попробовать
Какие цвета в одежде старят и как правильно выбрать оттенки, чтобы выглядеть моложе – читайте наш гид
Лайфхак для весенней уборки: шкафчики снова блестят, как новые
Гарик Харламов признался, что не выносит себя на экране: трёхэтажное лицо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.