Лайфхак для весенней уборки: шкафчики снова блестят, как новые

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечтаете о чистых и блестящих кухонных шкафчиках без разводов и долгого оттирания? Есть простой способ, который работает лучше покупных средств — и всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Зачем чистить шкафчики отдельно

Во время весенней уборки мы часто забываем про одну из самых важных зон — фасады кухонных шкафов. А ведь именно здесь каждый день оседает жир и пар от готовки. Обычные чистящие средства часто не справляются: грязь въедается в поверхность, и отмыть её становится всё сложнее.

Интернет сходит с ума по этой смеси

Недавно в сети появился рецепт, который уже называют "волшебной жидкостью". Пользовательница поделилась простейшим средством из трёх ингредиентов, которое не только эффективно удаляет жир, но и придаёт мебели блеск и приятный запах. Подходит для плитки, столешницы, холодильника, духовки и, конечно, шкафов.

Всё гениальное — просто

Состав чудо-жидкости элементарен:

2 стакана воды.

1/4 стакана уксуса.

1/5 стакана лимонного сока.

Смешайте ингредиенты и перелейте в пустой флакон с распылителем — подойдёт даже использованная бутылочка от стеклоочистителя (только хорошо промойте её). Перед использованием обязательно протестируйте средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно безопасно для вашей мебели.

Как применять

Распылите жидкость на загрязнённую поверхность, оставьте на несколько секунд, затем протрите губкой или тряпкой. Благодаря уксусу и лимону жир быстро растворяется, и не нужно тратить силы на длительное оттирание. Через пару минут вы увидите сияющий результат.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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