Мечтаете о чистых и блестящих кухонных шкафчиках без разводов и долгого оттирания? Есть простой способ, который работает лучше покупных средств — и всё, что нужно, уже есть у вас дома.
Во время весенней уборки мы часто забываем про одну из самых важных зон — фасады кухонных шкафов. А ведь именно здесь каждый день оседает жир и пар от готовки. Обычные чистящие средства часто не справляются: грязь въедается в поверхность, и отмыть её становится всё сложнее.
Недавно в сети появился рецепт, который уже называют "волшебной жидкостью". Пользовательница поделилась простейшим средством из трёх ингредиентов, которое не только эффективно удаляет жир, но и придаёт мебели блеск и приятный запах. Подходит для плитки, столешницы, холодильника, духовки и, конечно, шкафов.
Состав чудо-жидкости элементарен:
Смешайте ингредиенты и перелейте в пустой флакон с распылителем — подойдёт даже использованная бутылочка от стеклоочистителя (только хорошо промойте её). Перед использованием обязательно протестируйте средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно безопасно для вашей мебели.
Распылите жидкость на загрязнённую поверхность, оставьте на несколько секунд, затем протрите губкой или тряпкой. Благодаря уксусу и лимону жир быстро растворяется, и не нужно тратить силы на длительное оттирание. Через пару минут вы увидите сияющий результат.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.