Переусердствовал перед дорогой? Эта привычка с подкачкой колёс может сыграть злую шутку

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Перед дальней дорогой многие водители проверяют багаж, масло, уровень охлаждайки — и, конечно, подкачивают шины. Но именно на этом этапе совершается одна из самых распространённых ошибок, которая может повлиять на безопасность и управляемость автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Главное — не переусердствовать

Автолюбители часто качают "на глаз" или "чуть побольше — чтоб наверняка". Однако переизбыток давления или его недостаток ведут к:

ухудшению сцепления с дорогой,

неравномерному износу,

риску прокола или разрыва,

и даже повышенной вероятности аварии.

Где взять правильное значение

Производитель всегда указывает рекомендуемое давление — его можно найти в инструкции к авто или на наклейке на кузове (чаще всего в районе водительской двери или лючка бензобака).

Важно: давление для передних и задних колёс — разное, и может меняться в зависимости от модификации авто и установленного размера шин.

Подкачивать — только на холодных

Самая частая ошибка — измерять давление после поездки, когда шины уже прогрелись. Правильное значение следует проверять на "холодных" колёсах, то есть до начала движения или спустя несколько часов стоянки.

Нагретый воздух даёт искажённые показания, из-за чего можно случайно перекачать.

Гружёный автомобиль — другие цифры

Если в дорогу едут все члены семьи с багажом и дачным урожаем, давление нужно немного увеличить — эта информация также указывается производителем. Всё просто: больше вес — выше нагрузка на резину.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

