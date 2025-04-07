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Ольга Бузова рассказала о своём домашнем питомце: соскучилась

0:51
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, как ей удаётся держать собаку при том, что она часто уезжает на гастроли.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото с собачкой на руках.

Она рассказала, что забрала домашнего питомца по кличке Евочка у отца, где собака живёт во время её отъездов.

"Евочка со мной уже давно, с 2013 года. Но она уже взрослая, и, конечно, ей лучше у папы, он за ней смотрит, гуляет, любит", — написала Ольга под снимками.

Бузова признала, что отдала собаку отцу, так как не хочет быть эгоисткой и оставлять Евочку надолго без хозяев.

"Соскучилась", — призналась звезда телестройки.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о болезни своего кота по кличке Риччи.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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