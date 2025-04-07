Проволочник бежит в ужасе: как защитить грядки без химии

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вот что нужно сделать с картошкой перед посадкой — хитрость, которую знают только урожайные дачи

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Если вы хотите собрать богатый урожай картофеля, не стоит игнорировать одну маленькую, но очень важную хитрость. Опытные дачники давно убедились: успех часто кроется в простых, но эффективных решениях.

Секрет в дегте

Чтобы защитить картофель от вредителей и повысить его шансы на мощный рост, перед посадкой клубни стоит обработать особым раствором. Его основа — деготь, известный своими антисептическими и отпугивающими свойствами.

Такой раствор помогает справиться с почвенными вредителями, включая проволочника, и защищает будущий урожай от болезней.

Как приготовить средство

Вам потребуется:

30 мл дегтя (берёзового);

2 л воды — для начала;

ещё 8 л воды — для разбавления.

Сначала деготь разводят в двух литрах воды, тщательно перемешивая до получения однородной жидкости. Потом доливают оставшиеся восемь литров и ещё раз перемешивают. Готовую смесь использовать нужно сразу — максимум в течение двух часов.

Что делать дальше

Перед тем как посадить картошку в землю, окуните каждую клубень в раствор буквально на пару секунд. Не нужно замачивать — достаточно быстрого погружения. Этого хватит, чтобы средство успело создать защитную плёнку на поверхности.

Такой способ не требует больших затрат, но помогает реально увеличить урожай и избавиться от вредителей ещё до того, как они начнут вредить.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

