На скорости под 300 и без защиты: что делает звезда корта за рулём британского зверя

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В Монако привыкли к роскоши, но даже здесь не каждый день мимо проезжает спорткар без крыши и стекла. Именно так появился на улицах княжества Стефанос Циципас, восьмая ракетка мира, за рулём Aston Martin V12 Speedster стоимостью около 880 000 евро.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Aston Martin

Только 88 штук — и одна из них у него

Этот редкий суперкар, выпущенный в количестве всего 88 экземпляров, выдает 700 л. с. и 752 Нм крутящего момента, разгоняя водителя и пассажира до впечатляющих скоростей — при этом не защищая их ни крышей, ни стеклом. Всё, что отделяет от ветра — очки и крепкие нервы.

В комплекте — 8-ступенчатый автомат и задний привод, а масса около 1800 кг. Авто создано в Великобритании, как и положено вещам в духе Джеймса Бонда.

В салоне — друг и личный врач

На пассажирском сиденье в тот день сидел близкий друг и физиотерапевт теннисиста — Константинос. Улыбки, ветер, роскошь и, конечно, взгляды прохожих — всё это часть жизни звезды с состоянием около 17 миллионов евро.

Не первый выезд — и не последний

Несколько месяцев назад Циципас уже публиковал видео, где мчится на Aston Martin DBX 707 — тогда спидометр показывал почти 276 км/ч. Судя по видео и фото, теннисист всерьёз увлёкся брендом и скоростью.

Это не про понты, а про стиль жизни

Aston Martin V12 Speedster — не для тех, кто хочет остаться незамеченным. Это автомобиль для тех, кто любит смотреть на мир без фильтров — буквально.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

