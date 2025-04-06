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Заморозки не страшны: простые способы спасти растения

2:10
Садоводство

С первыми тёплыми днями садоводы торопятся высадить рассаду в открытый грунт. Но весна коварна: ночные заморозки могут внезапно уничтожить нежные побеги. К счастью, есть проверенные лайфхаки, как уберечь растения от холода без лишних затрат.

Рассада огурца
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада огурца

1. Пластиковые бутылки вместо колпаков

Обычные пятилитровые бутылки из-под воды — лучшее бесплатное укрытие для рассады.

Что нужно сделать:

  • Срежьте дно у бутылки.

  • Установите её над каждым кустиком, углубив в почву.

  • Днём откручивайте крышку для вентиляции.

  • Ночью закрывайте — создаётся эффект мини-теплицы.

Такое укрытие защищает не только от холода, но и от резких ветров.

2. Вода как аккумулятор тепла

Чтобы сгладить температурные колебания на грядке, расставьте по периметру ёмкости с водой - подойдут ведра, бутылки, банки.

Как это работает:

  • Днём вода нагревается на солнце.

  • Ночью отдаёт накопленное тепло растениям.

Совет: добавьте в воду каплю чёрной туши или чернил — тёмная жидкость поглощает больше солнечного света, а значит, дольше сохраняет тепло.

3. Двойное укрытие — для высоких растений

Если высаживаете помидоры, перцы или баклажаны, используйте два слоя защиты:

  • Сначала укройте растения агроволокном.

  • Сверху натяните пленку, оставив между слоями воздушный зазор.

Воздух между укрытиями действует как изолятор. Но важно: утром пленку нужно снимать, чтобы растения не "задохнулись" в парнике.

4. Не забывайте о закалке

Даже лучшее укрытие не заменит правильно подготовленную рассаду. За неделю до пересадки:

  • выносите ящики на улицу на несколько часов в день,

  • постепенно увеличивайте время пребывания на свежем воздухе,

  • на ночь обязательно заносите обратно.

Такие процедуры помогут растениям легче пережить температурные колебания и приживиться быстрее.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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