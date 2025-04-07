Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая СССР: ТОП-5 блюд, которые хочется повторить  
Модные брови 2025: какой изгиб освежит лицо и подчеркнёт глаза
Секрет идеальных оладий: как правильно натереть картофель — советы от опытных хозяек
Деньги друзьям в долг — это уже не мода? Россияне стали реже давать взаймы
За видеорегистратор могут оштрафовать — но не за съёмку, а за установку
Новый способ чистить ванную комнату без усилий и химии
Эти аксессуары сделают ваш образ незабываемым – вы не поверите, насколько это легко
Джанабаева приревновала Валерия Меладзе к Вере Брежневой
Московским спортсменам обещают подарить автомобиль: вот что нужно сделать

Зоопарк Саутвика: дикие приключения в сердце Новой Англии

2:51
Туризм

Стербридж — это уютный уголок Новой Англии, где старинные улочки ведут к вековым трактирам, а шум ветра в кронах деревьев звучит как приглашение остановиться и вдохнуть по-настоящему.

Старая деревня Стербридж, фермерский дом Фримена, США
Фото: commons.wikimedia by Elisa.rolle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Старая деревня Стербридж, фермерский дом Фримена, США

Городок находится всего в 60 милях от Бостона и в 22 милях от Вустера, но его атмосфера будто перенесена из другой эпохи. Здесь чувствуется настоящий дух Новой Англии — неспешный, гостеприимный и наполненный простыми, но настоящими радостями.

Погружение в прошлое: музей под открытым небом и очарование XIX века

Одной из главных достопримечательностей Стербриджа считается Old Sturbridge Village — музей живой истории, воссоздающий атмосферу города XIX века. Посетители могут пройтись по улочкам среди деревянных домиков, заглянуть в кузницу или мастерскую гончара, пообщаться с актёрами в исторических костюмах и буквально пережить день из прошлого. Это не просто музей — это настоящая машина времени, особенно для семей с детьми.

Активный отдых среди зверей: зоопарк и парки на любой вкус

Любите природу и животных? Тогда обязательно загляните в зоопарк Саутвика, который открыт в тёплое время года. Здесь обитают сотни животных со всего света — от жирафов до кенгуру.

Для тех, кто ищет тишину и уединение на свежем воздухе, подойдут государственный парк Уэллс с кемпингами и маршрутами для походов, а также рекреационная зона Вествилля, где можно устроить пикник, поиграть в спортивные игры или просто насладиться природой.

Фермерские рынки, бутики и винтажные находки: шопинг по-стербриджски

С июня по октябрь каждое воскресенье в городе работает местный фермерский рынок — идеальное место, чтобы прикупить свежие фрукты, сыр, мед и ремесленные изделия. А если душа просит чего-то необычного, стоит заглянуть в Sadie Green's Curiosity Shop — лавку с антиквариатом, украшениями и атмосферой приключений.

Любители старины и винтажа оценят Ox and Yoke, а настоящие охотники за сокровищами — местный блошиный рынок, где можно найти всё: от винтажной посуды до старинных книг.

Вкус традиций: исторические рестораны, кондитерские и настоящая американская кухня

После прогулок и приключений обязательно стоит зайти в Publick House Historic Inn — один из старейших трактиров региона, основанный в 1771 году. В его стенах витает дух колониальной Америки, а в Tap Room можно попробовать настоящие домашние блюда. Завершите день десертом в местной кондитерской, где пироги и булочки пахнут детством и уютом.

Уточнения

Но́вая А́нглия (англ. New England, Нью-Ингленд) — историческая область на северо-востоке США, включающая в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Последние материалы
Зоопарк Саутвика: дикие приключения в сердце Новой Англии
Переусердствовал перед дорогой? Эта привычка с подкачкой колёс может сыграть злую шутку
Балкон в цвету: эти 5 растений сделают его уютнее и не займут места
Лучшие сорта туи для дачного участка: создаём зелёный оазис
Не все яйца равны: что скрывают упаковки от разных брендов
Как за считанные минуты уменьшить боль в суставах: три упражнения спасут вас
Нежная гороховая каша с ароматом жареного лука: рецепт, который определённо стоит попробовать
Какие цвета в одежде старят и как правильно выбрать оттенки, чтобы выглядеть моложе – читайте наш гид
Лайфхак для весенней уборки: шкафчики снова блестят, как новые
Гарик Харламов признался, что не выносит себя на экране: трёхэтажное лицо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.