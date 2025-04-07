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Лучшие сорта туи для дачного участка: создаём зелёный оазис

3:45
Садоводство » Советы

Туи — это растения, которые становятся все более популярными в садах и на дачных участках благодаря своей декоративности, компактным формам и невысоким требованиям к уходу. Они прекрасно подходят как для одиночных посадок, так и для создания живых изгородей. В этой статье мы рассмотрим лучшие сорта туи, которые помогут сделать ваш дачный участок красивым и уютным.

Туя западная

Сорт "Смарагд"

Этот сорт отличается узкой, колонновидной формой и плотной хвоей яркого зеленого цвета. "Смарагд" хорошо переносит стрижку, прекрасно подходит для создания живых изгородей и одиночных посадок. Высота взрослого растения достигает 3-4 метров, а ширина — около 1 метра.

Сорт "Ауреа"

Туя "Ауреа" — это эффектный сорт с золотисто-желтой хвоей. В зимний период окраска туи становится более насыщенной. Этот сорт идеально смотрится в композициях с другими растениями, а также активно используется для создания контрастных групповых посадок.

Туя восточная

Сорт "Голден Тауэр"

Этот сорт отличается компактной формой и яркой золотистой хвоей. "Голден Тауэр" идеально подходит для небольших участков, а его высота достигает всего 2-3 метра. Вы можете использовать этот сорт в качестве акцента на фоне других растений.

Сорт "Даника"

"Даника" — это миниатюрный сорт с шаровидной формой. Высота взрослого растения составляет всего 1 метр, что делает его идеальным для рокариев или для альпийских горок. Хвоя имеет ярко-зеленый цвет, при этом растет достаточно медленно, что позволяет долго наслаждаться его формой.

Туя Глобоза

Сорт "Глобоза" — это компактное растение с шаровидной формой и плотной хвоей. Высота достигает 1 метра, а ширина — около 1 метра. Эта туя идеально подходит для создания живых изгородей, а также для посадки в контейнерах. Взрослое растение имеет глубокий зелёный цвет, которое зимой становится бронзовым.

Туя "Тедди"

"Тедди" — это карликовый сорт, который идеален для небольших участков. Высота этого растения составляет всего около 60 см, а форма напоминает пушистую подушечку. Хвоя имеет насыщенный зеленый цвет, а растение выглядит особенно эффектно в групповых посадках.

Туя "Вариегата"

Этот сорт отличается характерной окраской хвои с белыми и зелеными полосами. Он прекрасно подходит для создания ярких акцентов в саду. Высота взрослого растения достигает 3-4 метров, а благодаря своей необычной окраске туя "Вариегата" станет настоящей изюминкой вашего участка.

Туя "Ребекка"

Сорт "Ребекка" привлекает своей компактной формой и темно-зеленой хвоей. Его высота достигает 1.5-2 метров. Эта туя прекрасно подходит для создания живых изгородей и может успешно использоваться для озеленения небольших пространств.

Выбор сорта туи для дачного участка зависит от ваших предпочтений и особенностей ландшафта. Туи не только декоративны, но и способны очищать воздух и защищать от ветра. Они требуют минимум ухода и хорошо адаптируются к различным условиям. Выберите подходящий сорт туи и создайте свой уютный зеленый оазис на дачном участке, который будет радовать вас и ваших близких на протяжении всего года!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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