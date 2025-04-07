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Как за считанные минуты уменьшить боль в суставах: три упражнения спасут вас

1:17
Спорт

Эксперты уверены, что есть упражнения, которые могут намного облегчить боль в суставах. Вот три из них.

домашняя тренировка с гантелями
Фото: freepik
домашняя тренировка с гантелями

Подъёмы ног сидя

Сядьте прямо на стул, ноги на полу, руки на бёдрах. Медленно поднимайте одну ногу до уровня бедра, задерживаясь на пару секунд, затем опускайте. Повторите 10 раз для каждой ноги.

Поднятие рук с гантелями

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа небольшие гантели в руках. Поднимайте руки до уровня плеч, сводя лопатки вместе. Удерживайте позицию, затем плавно опускайте руки. Повторите 10 раз.

Растяжка задней поверхности бедра

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Обхватите правое бедро руками и выпрямляйте ногу в направлении к потолку, стараясь не сгибать колено. Задержитесь на 10-30 секунд, почувствовав растяжение мышцы. Сделайте три-четыре раза для каждой ноги.

Выполняйте упражнения от 1 до 3 подходов.

Доктор Роберт Шмерлинг из Harvard Health считает, что регулярные упражнения помогают укрепить суставы, уменьшают скованность и подавляют системное воспаление.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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