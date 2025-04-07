Второй глаз не видит: у Александра Большунова возникли серьёзные проблемы со зрением

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился информацией о проблемах со зрением.

Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Большунов

По его словам, во время тренировок в начале сезона, после перенесённого ковида, он заметил ухудшение зрения. Большунов отметил, что один глаз видел нормально, а второй — нет. Это, по словам спортсмена, создавало для него серьёзные трудности, так как он был очень требователен к себе.

Большунов подчеркнул, что здоровье всегда на первом месте, и даже в гонках он должен быть внимателен к своему состоянию.

"Здоровье на первом месте, гонки это гонки, но когда ты выходишь и понимаешь, что один глаз начинает видеть хуже, особенно когда чуть‑чуть темнеет. Думаешь, а нужно ли дальше?" — сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

6 апреля, Александр Большунов одержал победу в мужском масс-старте свободным стилем на 10 км на финальном этапе Кубка России 2024/2025 в Кировске.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

