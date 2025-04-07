Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балкон в цвету: эти 5 растений сделают его уютнее и не займут места
Лучшие сорта туи для дачного участка: создаём зелёный оазис
Не все яйца равны: что скрывают упаковки от разных брендов
Как за считанные минуты уменьшить боль в суставах: три упражнения спасут вас
Какие цвета в одежде старят и как правильно выбрать оттенки, чтобы выглядеть моложе – читайте наш гид
Нежная гороховая каша с ароматом жареного лука: рецепт, который определённо стоит попробовать
Лайфхак для весенней уборки: шкафчики снова блестят, как новые
Гарик Харламов признался, что не выносит себя на экране: трёхэтажное лицо
От семян до урожая: как вырастить идеальные баклажаны

Второй глаз не видит: у Александра Большунова возникли серьёзные проблемы со зрением

1:07
Спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился информацией о проблемах со зрением.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов

По его словам, во время тренировок в начале сезона, после перенесённого ковида, он заметил ухудшение зрения. Большунов отметил, что один глаз видел нормально, а второй — нет. Это, по словам спортсмена, создавало для него серьёзные трудности, так как он был очень требователен к себе.

Большунов подчеркнул, что здоровье всегда на первом месте, и даже в гонках он должен быть внимателен к своему состоянию.

"Здоровье на первом месте, гонки это гонки, но когда ты выходишь и понимаешь, что один глаз начинает видеть хуже, особенно когда чуть‑чуть темнеет. Думаешь, а нужно ли дальше?" — сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

6 апреля, Александр Большунов одержал победу в мужском масс-старте свободным стилем на 10 км на финальном этапе Кубка России 2024/2025 в Кировске.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заморозки не страшны: простые способы спасти растения
Садоводство, цветоводство
Заморозки не страшны: простые способы спасти растения Аудио 
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Последние материалы
Опасный укус, а не каприз питомца: тревожные симптомы, при которых медлить нельзя
Свет не тот: вот как освещение на кухне превращает готовку в мучение
Экономическая загадка Трампа: как новые торговые пошлины могут изменить курс США
Проволочник бежит в ужасе: как защитить грядки без химии
На скорости под 300 и без защиты: что делает звезда корта за рулём британского зверя
Мичиган открывает двери в мир уютных городов и незабываемых фестивалей
Лиза Арзамасова опубликовала весеннюю фотосессию с сыном Львом
Как сохранить зелёный лук свежим на неделю: простой лайфхак, о котором вы не знали
Второй глаз не видит: у Александра Большунова возникли серьёзные проблемы со зрением
Ольга Бузова рассказала о своём домашнем питомце: соскучилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.