Какие цвета в одежде старят и как правильно выбрать оттенки, чтобы выглядеть моложе – читайте наш гид

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Цвета играют важную роль в восприятии нашего внешнего вида. Некоторые оттенки могут добавить свежести и молодости, в то время как другие, наоборот, могут визуально старить. Как правильно подобрать цветовую гамму для своего гардероба, чтобы выглядеть моложе и ярче? Разберёмся, какие цвета лучше носить, а каких лучше избегать.

Фото: https://www.freepik.com by pvproductions Свитер с цветами

Цвета, которые молодят

Пастельные оттенки — мягкие цвета, такие как нежно-розовый, мятный, голубой или персиковый, обладают свойством освежать образ. Они делают лицо более ярким и выразительным, подчеркивая естественную красоту.

— мягкие цвета, такие как нежно-розовый, мятный, голубой или персиковый, обладают свойством освежать образ. Они делают лицо более ярким и выразительным, подчеркивая естественную красоту. Яркие и насыщенные цвета — алый, ярко-синий, лимонно-желтый. Эти цвета добавляют энергии и придают образу современность. Они делают вас более заметными и привлекательными.

— алый, ярко-синий, лимонно-желтый. Эти цвета добавляют энергии и придают образу современность. Они делают вас более заметными и привлекательными. Нейтральные оттенки — светлый бежевый, пудровый, белый и светлый серый. Эти оттенки выглядят элегантно и утонченно, подчеркивая вашу зрелость, но не добавляя лишних лет.

Цвета, которые старят

Тёмные и тусклые оттенки — бордовый, коричневый, тёмно-серый. Эти цвета, хотя и выглядят стильно, могут визуально добавить возраст, особенно если они не дополняются яркими аксессуарами.

— бордовый, коричневый, тёмно-серый. Эти цвета, хотя и выглядят стильно, могут визуально добавить возраст, особенно если они не дополняются яркими аксессуарами. Устаревшие оттенки — например, тёмно-зеленый или болотный, которые создают ощущение старомодности и приглушенности.

— например, тёмно-зеленый или болотный, которые создают ощущение старомодности и приглушенности. Слишком много чёрного — чёрный цвет, без правильных акцентов, может делать образ тяжёлым и унылым. Важно сочетать его с яркими элементами или текстурами.

Правильный выбор цвета в одежде может не только украсить ваш внешний вид, но и создать ощущение лёгкости и молодости. Помните, что главное — это гармония и баланс, чтобы каждая деталь вашего образа подчеркивала ваши лучшие черты.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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