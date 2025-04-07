Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарик Харламов признался, что не выносит себя на экране: трёхэтажное лицо
От семян до урожая: как вырастить идеальные баклажаны
Опасный укус, а не каприз питомца: тревожные симптомы, при которых медлить нельзя
Свет не тот: вот как освещение на кухне превращает готовку в мучение
Проволочник бежит в ужасе: как защитить грядки без химии
На скорости под 300 и без защиты: что делает звезда корта за рулём британского зверя
Мичиган открывает двери в мир уютных городов и незабываемых фестивалей
Лиза Арзамасова опубликовала весеннюю фотосессию с сыном Львом
Как сохранить зелёный лук свежим на неделю: простой лайфхак, о котором вы не знали

Экономическая загадка Трампа: как новые торговые пошлины могут изменить курс США

1:15
Экономика

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью NBC, что они не считают, что новые торговые пошлины ведут к риску рецессии в стране.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Он отметил, что рост рабочих мест в марте (228 тысяч новых вакансий) говорит о том, что экономика движется вперед, и оснований для ожидания рецессии нет.

Однако в тот же день экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли предсказал возможную рецессию в этом году, с падением ВВП на 0,3% в 2025 и ростом уровня безработицы до 5,3%.

Также в новостях упоминается, что Дональд Трамп ввел зеркальные пошлины, и на встрече с Биньямином Нетаньяху в США они будут обсуждать этот вопрос. Некоторые американские компании боятся критиковать эти пошлины, чтобы не испортить отношения с администрацией Трампа.

Пошлины для большинства стран составляют 10%, но для Китая — 34%, для Германии — 20%, а для Японии — 24%. Россию эти пошлины не затронули, поскольку США ведут переговоры с Москвой и Киевом по поводу конфликта на Украине, пишет РБК.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы
Последние материалы
Опасный укус, а не каприз питомца: тревожные симптомы, при которых медлить нельзя
Свет не тот: вот как освещение на кухне превращает готовку в мучение
Экономическая загадка Трампа: как новые торговые пошлины могут изменить курс США
Проволочник бежит в ужасе: как защитить грядки без химии
На скорости под 300 и без защиты: что делает звезда корта за рулём британского зверя
Мичиган открывает двери в мир уютных городов и незабываемых фестивалей
Лиза Арзамасова опубликовала весеннюю фотосессию с сыном Львом
Как сохранить зелёный лук свежим на неделю: простой лайфхак, о котором вы не знали
Второй глаз не видит: у Александра Большунова возникли серьёзные проблемы со зрением
Ольга Бузова рассказала о своём домашнем питомце: соскучилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.