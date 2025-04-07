Экономическая загадка Трампа: как новые торговые пошлины могут изменить курс США

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью NBC, что они не считают, что новые торговые пошлины ведут к риску рецессии в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Он отметил, что рост рабочих мест в марте (228 тысяч новых вакансий) говорит о том, что экономика движется вперед, и оснований для ожидания рецессии нет.

Однако в тот же день экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли предсказал возможную рецессию в этом году, с падением ВВП на 0,3% в 2025 и ростом уровня безработицы до 5,3%.

Также в новостях упоминается, что Дональд Трамп ввел зеркальные пошлины, и на встрече с Биньямином Нетаньяху в США они будут обсуждать этот вопрос. Некоторые американские компании боятся критиковать эти пошлины, чтобы не испортить отношения с администрацией Трампа.

Пошлины для большинства стран составляют 10%, но для Китая — 34%, для Германии — 20%, а для Японии — 24%. Россию эти пошлины не затронули, поскольку США ведут переговоры с Москвой и Киевом по поводу конфликта на Украине, пишет РБК.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.