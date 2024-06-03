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В России предложили страховать минимум 30% урожая на случай природных катаклизмов

Патрушев: 30% посевов в России должно быть застраховано

1:52
Страхование

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что не менее 30% посевов в России должно быть застраховано. Об этом сообщает Телеграм-канал "Что по страхованию?".

Патрушев: 30% посевов в России должно быть застраховано
Фото: freepik.com by montypeter is licensed under public domain

По его словам, страхование позволит защитить сельхозпроизводство от природных катастроф.

«Те, кто застраховал свои посевы, смогут получить соответствующие выплаты от страховых компаний. Конечно, мы будем и дальше продвигать эту наводку по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должно быть застраховано. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли», —  заявил Патрушев.

Вице-премьер также отметил, что текущие погодные условия «достаточно тяжелые», и в некоторых регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Комментируя его слова, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов назвал поставленную задачу выполнимой. По данным союза, осенью в России было застраховано почти 30% посевов озимых сельхозкультур — 5,96 млн га из около 20 млн га озимого сева. Выплаты по этим договорам уже начались в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной из-за заморозков в Центральном Черноземье и на юге России. Только по озимым культурам выплачено около 400 млн рублей.

В новом весеннем сезоне аграрии проявляют очень высокий интерес к программе защиты урожая на случай чрезвычайных ситуаций — темпы страхования по этой программе к началу мая удвоились по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Биджов.

Ранее страховщики компенсировали аграриям ущерб на 350 млн рублей из-за майских заморозков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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