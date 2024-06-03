В России предложили страховать минимум 30% урожая на случай природных катаклизмов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что не менее 30% посевов в России должно быть застраховано. Об этом сообщает Телеграм-канал "Что по страхованию?".
По его словам, страхование позволит защитить сельхозпроизводство от природных катастроф.
«Те, кто застраховал свои посевы, смогут получить соответствующие выплаты от страховых компаний. Конечно, мы будем и дальше продвигать эту наводку по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должно быть застраховано. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли», — заявил Патрушев.
Вице-премьер также отметил, что текущие погодные условия «достаточно тяжелые», и в некоторых регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Комментируя его слова, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов назвал поставленную задачу выполнимой. По данным союза, осенью в России было застраховано почти 30% посевов озимых сельхозкультур — 5,96 млн га из около 20 млн га озимого сева. Выплаты по этим договорам уже начались в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной из-за заморозков в Центральном Черноземье и на юге России. Только по озимым культурам выплачено около 400 млн рублей.
В новом весеннем сезоне аграрии проявляют очень высокий интерес к программе защиты урожая на случай чрезвычайных ситуаций — темпы страхования по этой программе к началу мая удвоились по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Биджов.
Ранее страховщики компенсировали аграриям ущерб на 350 млн рублей из-за майских заморозков.
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