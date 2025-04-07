Свет не тот: вот как освещение на кухне превращает готовку в мучение

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы только что закончили ремонт, кухня выглядит шикарно, но готовить на ней почему-то некомфортно? Часто проблема не в технике и даже не в планировке — всё упирается в свет.

Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Да, освещение. Оно может всё испортить или, наоборот, сделать пространство по-настоящему удобным. Много кто ограничивается одной люстрой в центре, надеясь, что этого достаточно. Но такой подход создаёт тени как раз там, где свет нужнее всего: на столешнице, у мойки, у плиты.

Рабочая зона обязательно должна иметь свою подсветку — идеальны светодиодные ленты под верхними шкафами. Они дают ровный поток света под правильным углом и не слепят.

Ещё один важный момент — температура освещения. Тёплый жёлтый свет искажает цвет продуктов, делая их неаппетитными, а холодный — быстро утомляет. Лучший выбор — нейтральный белый свет в диапазоне 3500-4000 К. Он передаёт естественные оттенки и остаётся комфортным для глаз.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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