Лиза Арзамасова опубликовала весеннюю фотосессию с сыном Львом

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова поделилась милыми снимками с наследником.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова разместила в социальных сетях серию снимков с сыном Львом.

"Наше настроение за 30 секунд — от романтичного до хулиганского", — написала под фото актриса.

Звезда "Папиных дочек" впечатлила поклонников стильными образами. Особенно подписчики были очарованы красивыми нарядами 3-летнего мальчика от фигуриста Илья Авербуха.

Ранее звезда "Папиных дочек" рассказала, какой сюрприз устроил для неё Авербух в честь дня рождения. Арзамасова призналась, что совсем не ожидала праздника в свою честь, так как собиралась отметить день рождения тихо в семейном кругу.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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