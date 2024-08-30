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Что запах пота может рассказать о вашем здоровье

Врач-токсиколог: разные запахи пота как индикаторы проблем со здоровьем
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Здоровье

Изменения в запахе пота могут указывать на различные проблемы со здоровьем, сообщает врач-токсиколог Михаил Кутушов. Гипергидроз, при котором человек чрезмерно потеет, может быть вызван гормональными изменениями, стрессом или заболеваниями, такими как диабет и гипертиреоз.

Врач-токсиколог: разные запахи пота как индикаторы проблем со здоровьем
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Питание также влияет на запах пота: острая и жирная пища, чеснок и алкоголь могут его изменять. Лекарства иногда вызывают изменения в запахе пота из-за побочных эффектов.

Особое внимание следует обращать на следующие запахи:

  • сладковатый (диабет),
  • кисловатый (проблемы с ЖКТ),
  • аммиачный (нарушения работы почек),
  • запах гнили (инфекции кожи).

Для поддержания комфортного запаха рекомендуется соблюдать гигиену, избегать определённых продуктов и использовать дезодоранты.

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами. Испарение пота служит для терморегуляции у многих видов млекопитающих. == Литература == Семенов Н. В. Биохимические компоненты и константы жидких сред и тканей человека. М.: Медицина, 1971. — 152 с. Sato K., Kang W. H., Saga K., Sato K. T. Biology of sweat glands and their disorders. I. Normal sweat gland function (англ.) // Journal of the American Academy of Dermatology : journal. — 1989. — April (vol. 20, no. 4). — P. 537—563. — doi:10.1016/S0190-9622(89)70063-3. — PMID 2654204. Nadel E. R., Bullard R. W., Stolwijk J. A. Importance of skin temperature in the regulation of sweating (англ.) // Journal of Applied Physiology : journal. — 1971. — July (vol. 31, no. 1). — P. 80—7. — PMID 5556967.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. == Литература == Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Наоми Фульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин = Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-00139-024-4..

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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