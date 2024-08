Что запах пота может рассказать о вашем здоровье

Врач-токсиколог: разные запахи пота как индикаторы проблем со здоровьем

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменения в запахе пота могут указывать на различные проблемы со здоровьем, сообщает врач-токсиколог Михаил Кутушов. Гипергидроз, при котором человек чрезмерно потеет, может быть вызван гормональными изменениями, стрессом или заболеваниями, такими как диабет и гипертиреоз.

Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Питание также влияет на запах пота: острая и жирная пища, чеснок и алкоголь могут его изменять. Лекарства иногда вызывают изменения в запахе пота из-за побочных эффектов.

Особое внимание следует обращать на следующие запахи:

сладковатый (диабет),

кисловатый (проблемы с ЖКТ),

аммиачный (нарушения работы почек),

запах гнили (инфекции кожи).

Для поддержания комфортного запаха рекомендуется соблюдать гигиену, избегать определённых продуктов и использовать дезодоранты.

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами. Испарение пота служит для терморегуляции у многих видов млекопитающих. == Литература == Семенов Н. В. Биохимические компоненты и константы жидких сред и тканей человека. М.: Медицина, 1971. — 152 с. Sato K., Kang W. H., Saga K., Sato K. T. Biology of sweat glands and their disorders. I. Normal sweat gland function (англ.) // Journal of the American Academy of Dermatology : journal. — 1989. — April (vol. 20, no. 4). — P. 537—563. — doi:10.1016/S0190-9622(89)70063-3. — PMID 2654204. Nadel E. R., Bullard R. W., Stolwijk J. A. Importance of skin temperature in the regulation of sweating (англ.) // Journal of Applied Physiology : journal. — 1971. — July (vol. 31, no. 1). — P. 80—7. — PMID 5556967.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. == Литература == Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Наоми Фульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин = Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-00139-024-4..