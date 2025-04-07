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Любовь Степушова

Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ

3:30
Спорт » Командные виды » Хоккей

Рекорд Овечкина по забитым шайбам в НХЛ может быть расценён как "выдающийся спортивный результат" и удостоен госнаграды РФ.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

Александр Овечкин, выступая за "Вашингтон Кэпиталз", установил 6 апреля рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ, 895 шайб), забив гол в ворота "Йью-Йорк Айлендерс".

Рекорд в условиях международного бойкота спортсменов из России состоялся, потому что НХЛ — это коммерческая лига, которая преследует только интересы спорта и "ей выгодно, чтобы все лучшие спортсмены мира у неё соревновались", считает первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"Профессиональные лиги россиянам не отказывали в выступлениях ни футболистам, ни хоккеистам, ни теннисистам, ни гольфистам, поэтому они все играли, не меняя гражданства", — сказала олимпийская чемпионка в интервью Pravda.Ru.

Со стороны России, добавила она, тоже им никто не запрещал выступать, так как "президент Путин не раз подчёркивал, что право решать принадлежит спортсмену, тем более когда он прославляет (отчасти, опосредованно) страну на международном уровне".

"НХЛ — это дополнительный чемпионат мира по хоккею. И Александр, играя, прославляет российский хоккей. Нужно так к этому относиться", — отметила Светлана Журова.

Олимпийская чемпионка считает, что рекорд Овечкина будет способствовать возвращению российских спортсменов в соревновательный процесс на международной арене, так как "спорт должен быть вне политики".

На вопрос, достоин ли Овечкин государственной награды РФ, Светлана Журова ответила, что напрямую в списке на представление к наградам нет пункта о рекорде по забитым шайбам в НХЛ. Но это может быть расценено как "выдающийся результат", и такой пункт в перечне на представление к наградам за спортивные достижения присутствует.

"Это действительно выдающийся результат. Будет ли он таким образом интерпретирован? Вопрос, наверное, к тем, кто будет готовить документы, как они смогут это сделать. У Александра, насколько я знаю, есть ордена за чемпионаты мира, поэтому, в принципе, он уже награждался, но в сборной России", — сказала депутат Думы.

После того как российский хоккеист забросил рекордную шайбу, он выразил благодарность всем фанатам за поддержку.

"Русские, мы сделали это", — заявил хоккеист.

Президент Владимир Путин поздравил Овечкина с "выдающимся рекордом", указав, что победы Овечкина "вошли в летопись отечественной школы хоккея".

Побеждённый Уэйн Гретцки пожал Овечкину руку, обнял его и поздравил "великую восьмёрку" и его семью с достижением.

"Говорят, что рекорды создаются для того, чтобы их бить, но я не уверен, что кто-то забьёт больше голов", — сказал Гретцки.

НХЛ показала поздравительное видео для Овечкина, в котором прозвучали послания от различных спортсменов и знаменитостей, включая

  • Леброна Джеймса,
  • Симону Байлз,
  • Майкла Джордана,
  • Роджера Федерера,
  • Дерека Джитера,
  • Марка Мессье,
  • Сидни Кросби,
  • Джереми Реника,
  • Кэти Ледеки,
  • Коди Роудса.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нхл владимир путин александр овечкин
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