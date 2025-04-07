Сергей Жуков поздравил старшую дочь от первого брака с днём рождения

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к старшей наследнице в день её рождения.

Фото: Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman Певец Сергей Жуков

Сергей Жуков опубликовал в социальных сетях фото своей старшей дочери Александры от первого брака певца с Еленой Добындо. Девушке исполнилось 24 года.

"Сашенька! Моя первая и уже такая взрослая доченька! В этот день, 4 апреля, я хочу, чтобы ты была счастлива и больше улыбалась!" — написал под снимком певец.

48-летний артист выразил уверенность в том, что его наследница добьётся успеха в жизни.

"Помни, что папа всегда рядом и нежно тебя обнимает, укрывая от всех ненастий!" — обратился к дочери Жуков.

Александра живёт с 6 лет в США.

У Сергея Жукова есть ещё четверо детей от брака с Региной Бурд — Вероника, Энджел, Мирон и Эван.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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