Новые ароматы, которые ломают стереотипы: будьте готовы к неизведанным нотам 2025 года

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Мир парфюмерии никогда не стоит на месте, и что популярно сегодня, может быть забыто завтра. Однако в 2025 году есть несколько трендов, которые, похоже, останутся с нами надолго. Если вы хотите быть в тренде, но при этом выбрать что-то действительно уникальное, эти пять парфюмных направлений стоит обязательно изучить.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парфюм

1. Гурманы: сладкие нотки, которые не выходят из моды

Гурманские ароматы, такие как ваниль, цитрус и крем, уже давно заняли свое место в коллекциях ценителей парфюмов. Как поясняет мастер парфюмерии Карлос Бенайм, ароматы с "съедобными" нотами всегда популярны благодаря своей способности создавать атмосферу уюта и ностальгии. В последние годы тренд расширился, добавив более сложные ноты, такие как манго, вишня, кофе и фисташки.

Попробуйте You Rêve Eau de Parfum или Roja Lost In Paris, если хотите добавить что-то новенькое в свою коллекцию.

2. Земляные и мускусные цветы: не просто цветочные ароматы

Если вы думаете, что цветочные ароматы всегда легкие и сладкие, то вы ошибаетесь! Новая волна цветочных парфюмов включает неожиданные сочетания, такие как амбра, мускус и пряности. Например, Phlur Rose Whip Eau de Parfum — это не просто классическая роза, а глубокий, многослойный аромат, который поднимет ваш парфюмерный опыт на новый уровень.

3. Масло в воде: революция в формуле

Тренд на парфюмерию без алкоголя стремительно набирает популярность. Парфюмы, в которых используются масла вместо спирта, становятся все более востребованными. Продукты от YSL Beauty и Dior уже нашли своих поклонников, и это лишь начало.

4. Фрукты вперед: более яркие и насыщенные ароматы

Фрукты — это классика, но теперь они стали еще более выразительными и глубокими. Плоды, такие как манго, вишня и гранат, занимают лидирующие позиции среди парфюмных композиций. Этот тренд идеально подходит для тех, кто ищет нечто свежее и смелое. Посмотрите на Ellis Brooklyn или Clean Reserve для примеров новых фруктовых ароматов.

5. Ваниль, которая не устареет

Неудивительно, что ваниль — один из самых долговечных трендов в парфюмерии. В 2025 году этот аромат продолжает оставаться в тренде, но с новыми интерпретациями. Вы найдете ваниль в сочетании с более сложными и нестандартными нотами, что делает ее еще более привлекательной.

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