Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы удивитесь, но именно расчёска может быть главной виновницей тусклости и ломкости ваших волос. В ежедневном ритуале с этим простым инструментом часто скрываются вредные привычки, которые со временем превращают шевелюру в сухую метёлку.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

1. Слишком частое расчёсывание

Многие считают, что чем чаще расчёсываешься, тем лучше. Но это — миф. Механическое трение разрушает кутикулу, особенно у сухих или влажных волос. Достаточно аккуратно распутывать пряди утром и вечером. А в течение дня используйте расчёску лишь для лёгкой коррекции причёски. Иначе секущиеся концы и ломкость станут вашими постоянными спутниками.

2. Начёс — враг объёма

Обратное расчёсывание в попытке придать пышность — один из самых опасных приёмов. Оно повреждает внутреннюю структуру волос, лишая их естественной защиты. В итоге вместо роскошной укладки — пористые, ослабленные пряди, которые трудно восстановить.

Лучше выбрать щадящие способы — текстурирующий спрей или сухой шампунь, который приподнимет корни без вреда.

3. Грязная расчёска = грязные волосы

Щётка накапливает остатки укладочных средств, кожное сало и пыль. И всё это возвращается на волосы при каждом касании.

Решение простое: протирайте расчёску после каждого использования и хотя бы раз в неделю мойте её с шампунем. Это продлит свежесть причёски и избавит от зуда и жирности.

Волосы чувствительны к грубости — но отвечают благодарностью на заботу. Иногда достаточно просто пересмотреть отношение к расчёсыванию, чтобы вернуть блеск и здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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