Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это даже круче, чем ходьба: вот что будет если делать по 10 приседаний в течение рабочего дня
Седые волосы? Вот натуральное средство, которое затмит любые окрашивания
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта

Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Вы удивитесь, но именно расчёска может быть главной виновницей тусклости и ломкости ваших волос. В ежедневном ритуале с этим простым инструментом часто скрываются вредные привычки, которые со временем превращают шевелюру в сухую метёлку.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

1. Слишком частое расчёсывание

Многие считают, что чем чаще расчёсываешься, тем лучше. Но это — миф. Механическое трение разрушает кутикулу, особенно у сухих или влажных волос. Достаточно аккуратно распутывать пряди утром и вечером. А в течение дня используйте расчёску лишь для лёгкой коррекции причёски. Иначе секущиеся концы и ломкость станут вашими постоянными спутниками.

2. Начёс — враг объёма

Обратное расчёсывание в попытке придать пышность — один из самых опасных приёмов. Оно повреждает внутреннюю структуру волос, лишая их естественной защиты. В итоге вместо роскошной укладки — пористые, ослабленные пряди, которые трудно восстановить.
Лучше выбрать щадящие способы — текстурирующий спрей или сухой шампунь, который приподнимет корни без вреда.

3. Грязная расчёска = грязные волосы

Щётка накапливает остатки укладочных средств, кожное сало и пыль. И всё это возвращается на волосы при каждом касании.
Решение простое: протирайте расчёску после каждого использования и хотя бы раз в неделю мойте её с шампунем. Это продлит свежесть причёски и избавит от зуда и жирности.

Волосы чувствительны к грубости — но отвечают благодарностью на заботу. Иногда достаточно просто пересмотреть отношение к расчёсыванию, чтобы вернуть блеск и здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Еда и рецепты
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе Аудио 
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Евросоюз отказался идти на конфронтацию с США по тарифам. Причина кроется в падении акций ВПК
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта
Бачок не набирает воду? Почините за 15 минут — без сантехника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.