Как сварить рис для суши: пошаговый рецепт, который не подведёт

Правильно сваренный рис — залог удачных роллов и суши. Он должен быть липким, но не превращаться в кашу, держать форму и иметь приятный аромат. Всё дело в сортe и технике приготовления.
Забудьте о длиннозернистых и диетических сортах. Только мелкие круглые зёрна подходят для японских блюд. Они обеспечивают нужную клейкость и мягкость.
Для 200 г круглозернистого риса понадобится:
450 мл воды
1 ч. л. соли
30 мл рисового уксуса
1 ч. л. сахара
Пропорции критичны — именно они влияют на вкус и текстуру.
Рис промывают в холодной воде 5-6 раз, пока она не станет прозрачной. Это удаляет лишний крахмал и предотвращает горечь.
Чистый рис заливают кипятком, солят и варят 15 минут под крышкой на среднем огне. Важно не поднимать крышку — пар должен оставаться внутри.
Рисовый уксус подогревают с сахаром до растворения. Не кипятят — смесь должна быть тёплой, не горячей.
Горячий рис аккуратно перемешивают с уксусной смесью. Не растирайте зёрна — работайте лопаткой деликатно.
Накройте рис бумажным полотенцем и крышкой, оставьте на 10 минут. Это поможет впитать лишнюю влагу и довести текстуру до совершенства.
Ещё раз перемешайте рис — он должен слегка блестеть, быть упругим и легко лепиться. Теперь можно готовить роллы, нигири или просто подать как гарнир.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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