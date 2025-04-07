Как сварить рис для суши: пошаговый рецепт, который не подведёт

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильно сваренный рис — залог удачных роллов и суши. Он должен быть липким, но не превращаться в кашу, держать форму и иметь приятный аромат. Всё дело в сортe и технике приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ роллы

Выбираем правильный рис

Забудьте о длиннозернистых и диетических сортах. Только мелкие круглые зёрна подходят для японских блюд. Они обеспечивают нужную клейкость и мягкость.

Пропорции — основа успеха

Для 200 г круглозернистого риса понадобится:

450 мл воды

1 ч. л. соли

30 мл рисового уксуса

1 ч. л. сахара

Пропорции критичны — именно они влияют на вкус и текстуру.

Шаг 1. Промываем

Рис промывают в холодной воде 5-6 раз, пока она не станет прозрачной. Это удаляет лишний крахмал и предотвращает горечь.

Шаг 2. Варим без сюрпризов

Чистый рис заливают кипятком, солят и варят 15 минут под крышкой на среднем огне. Важно не поднимать крышку — пар должен оставаться внутри.

Шаг 3. Готовим уксусную заправку

Рисовый уксус подогревают с сахаром до растворения. Не кипятят — смесь должна быть тёплой, не горячей.

Шаг 4. Смешиваем

Горячий рис аккуратно перемешивают с уксусной смесью. Не растирайте зёрна — работайте лопаткой деликатно.

Шаг 5. Оставляем под полотенцем

Накройте рис бумажным полотенцем и крышкой, оставьте на 10 минут. Это поможет впитать лишнюю влагу и довести текстуру до совершенства.

Финальный штрих

Ещё раз перемешайте рис — он должен слегка блестеть, быть упругим и легко лепиться. Теперь можно готовить роллы, нигири или просто подать как гарнир.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



