Воздушные замки или экономическая революция? Как тарифы Трампа трясут Jaguar Land Rover

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) объявил о временной "паузе" в поставках автомобилей в США в апреле.
Это решение связано с необходимостью оценить "новые торговые условия" после введения тарифов президентом Дональдом Трампом. JLR сообщила, что предпринимает краткосрочные меры, включая приостановку доставки, пока разрабатываются планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Это первый случай среди крупных автопроизводителей, который прерывает экспорт в ответ на повышение тарифов со стороны США, что негативно сказывается на автомобильной отрасли, пострадавшей от этих мер. Трамп объясняет повышение тарифов необходимостью сбалансировать торговый баланс США с другими странами и утверждает, что это приведет к росту американской автомобильной промышленности, созданию рабочих мест и инвестициям.
Однако многие эксперты считают, что такие меры не только не помогут уменьшить дефицит торгового баланса, но и изменят основы мировой торговли, установленные после Второй мировой войны. Трамп также отметил, что ближайшие месяцы будут сложными, но результаты будут значительными. Он призвал американцев к терпению и подчеркивал, что его правительство стремится восстановить рабочие места и компании, обещая экономическую революцию, пишет terra.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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