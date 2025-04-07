Воздушные замки или экономическая революция? Как тарифы Трампа трясут Jaguar Land Rover

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) объявил о временной "паузе" в поставках автомобилей в США в апреле.

Фото: Jaguar is licensed under public domain Jaguar Type 00

Это решение связано с необходимостью оценить "новые торговые условия" после введения тарифов президентом Дональдом Трампом. JLR сообщила, что предпринимает краткосрочные меры, включая приостановку доставки, пока разрабатываются планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Это первый случай среди крупных автопроизводителей, который прерывает экспорт в ответ на повышение тарифов со стороны США, что негативно сказывается на автомобильной отрасли, пострадавшей от этих мер. Трамп объясняет повышение тарифов необходимостью сбалансировать торговый баланс США с другими странами и утверждает, что это приведет к росту американской автомобильной промышленности, созданию рабочих мест и инвестициям.

Однако многие эксперты считают, что такие меры не только не помогут уменьшить дефицит торгового баланса, но и изменят основы мировой торговли, установленные после Второй мировой войны. Трамп также отметил, что ближайшие месяцы будут сложными, но результаты будут значительными. Он призвал американцев к терпению и подчеркивал, что его правительство стремится восстановить рабочие места и компании, обещая экономическую революцию, пишет terra.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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