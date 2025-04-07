Милейшие снаружи, ураганы внутри: собаки с несговорчивым характером

Каждая собака уникальна, но некоторые породы прославились своим непростым нравом. Они плохо поддаются дрессировке, не реагируют на команды с первого раза и могут устраивать настоящий саботаж в ответ на запреты.
Кинологи составили рейтинг пород, с которыми придётся проявить терпение, изобретательность — и не терять чувство юмора.
Грациозная, как модель с подиума, но абсолютно независимая. Афганская борзая редко подчиняется и действует только по собственному желанию. Уговоры и угроза лакомством — не работают.
Эти собаки вообще не лают — зато мастерски выражают недовольство. Басенджи — настоящие интеллектуалы с характером кошки: если им что-то не нравится, они просто игнорируют человека.
Добродушный и милый внешне, но внутри — упрямец до костей. Бульдоги любят делать всё в своём темпе. Если не захотят идти — сдвинуть с места почти невозможно.
Русская борзая — красивая, но с характером свободолюбивого аристократа.
Бладхаунд — одержим запахами, а не командами. Если унюхал след — забудьте о контроле.
Мастиффы — внушительные и уверенные, слушаются только по-настоящему авторитетных людей.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.