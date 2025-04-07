Милейшие снаружи, ураганы внутри: собаки с несговорчивым характером

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая собака уникальна, но некоторые породы прославились своим непростым нравом. Они плохо поддаются дрессировке, не реагируют на команды с первого раза и могут устраивать настоящий саботаж в ответ на запреты.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Кинологи составили рейтинг пород, с которыми придётся проявить терпение, изобретательность — и не терять чувство юмора.

1 место — Афганская борзая

Грациозная, как модель с подиума, но абсолютно независимая. Афганская борзая редко подчиняется и действует только по собственному желанию. Уговоры и угроза лакомством — не работают.

2 место — Басенджи

Эти собаки вообще не лают — зато мастерски выражают недовольство. Басенджи — настоящие интеллектуалы с характером кошки: если им что-то не нравится, они просто игнорируют человека.

3 место — Бульдог

Добродушный и милый внешне, но внутри — упрямец до костей. Бульдоги любят делать всё в своём темпе. Если не захотят идти — сдвинуть с места почти невозможно.

Кто ещё в списке "вредных"

Чау-чау — величественные и недоверчивые, не терпят фамильярности.

— величественные и недоверчивые, не терпят фамильярности. Русская борзая — красивая, но с характером свободолюбивого аристократа.

Бладхаунд — одержим запахами, а не командами. Если унюхал след — забудьте о контроле.

Мастиффы — внушительные и уверенные, слушаются только по-настоящему авторитетных людей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

