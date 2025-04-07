Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это даже круче, чем ходьба: вот что будет если делать по 10 приседаний в течение рабочего дня
Седые волосы? Вот натуральное средство, которое затмит любые окрашивания
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть

Милейшие снаружи, ураганы внутри: собаки с несговорчивым характером

1:29
Зоосфера

Каждая собака уникальна, но некоторые породы прославились своим непростым нравом. Они плохо поддаются дрессировке, не реагируют на команды с первого раза и могут устраивать настоящий саботаж в ответ на запреты.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Кинологи составили рейтинг пород, с которыми придётся проявить терпение, изобретательность — и не терять чувство юмора.

1 место — Афганская борзая

Грациозная, как модель с подиума, но абсолютно независимая. Афганская борзая редко подчиняется и действует только по собственному желанию. Уговоры и угроза лакомством — не работают.

2 место — Басенджи

Эти собаки вообще не лают — зато мастерски выражают недовольство. Басенджи — настоящие интеллектуалы с характером кошки: если им что-то не нравится, они просто игнорируют человека.

3 место — Бульдог

Добродушный и милый внешне, но внутри — упрямец до костей. Бульдоги любят делать всё в своём темпе. Если не захотят идти — сдвинуть с места почти невозможно.

Кто ещё в списке "вредных"

  • Чау-чау — величественные и недоверчивые, не терпят фамильярности.

  • Русская борзая — красивая, но с характером свободолюбивого аристократа.

  • Бладхаунд — одержим запахами, а не командами. Если унюхал след — забудьте о контроле.

  • Мастиффы — внушительные и уверенные, слушаются только по-настоящему авторитетных людей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Евросоюз отказался идти на конфронтацию с США по тарифам. Причина кроется в падении акций ВПК
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта
Бачок не набирает воду? Почините за 15 минут — без сантехника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.